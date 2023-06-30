【生仔有錢派】攜程入職滿3年員工 每生1胎補貼5萬元 每年派錢係咪最強留人才政策 ?

中國官方報告指出，人口增長率自60年來首次出現負增長，內地多個省份都推出鼓勵生育政策。攜程集團（09961）作為一家大型旅遊網站亦推出生育補貼政策，為國家人口增長出一分力。



該公司推出名為「程二代程長禮金」，由今年年7月1日起，該公司將為入職滿3年的員工提供生育補貼，無論性別，每當員工生育一個孩子，每年可獲得1萬元人民幣的補貼，直到孩子滿5周歲，每個孩子最多可獲得5萬元補貼。

這個補貼的確是不錯，可以讓生育的父母有更大的誘因生小朋友，但同時一間企業推出政策除了讓員工得到福利的同時亦有其考量，小編認為5萬元的補貼，每年發放背後亦是留人政策。

該集團預計未來將投入10億元生育補貼，約有2萬名新生兒可獲得相關補貼，在人才短缺的情況下，10億元若能留住好人才，相比將資金用作招聘及培訓等更伐算。能夠從員工利益及公司的利益衝量亦是一個善政，而且該集團一直以來對於生育及家庭的友善福利亦是不遺餘力，該集團的董事長梁建章希望透過各種福利能為社會建立一個良好的氛圍。

集團自2015年12月起已推出多項生育福利，如孕期交通費、生育禮金和生育醫療補貼等。此外，該公司還增加了孕婦躺椅、輔助生育和母嬰室等福利。在推出生育補貼政策之前，攜程每年在生育福利上的投入近800萬元。

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責任編輯：陳玉蓮