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Google將移除加拿大新聞 應對強制付費轉載新聞

環球社會熱點 15:00 2023/06/30

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 加拿大上周通過稱為C-18法案的《網絡新聞法案》，要求互聯網巨企為轉載新聞向媒體付費。除了Facebook母企Meta外，Google也宣布法案生效後，將移除加拿大新聞內容。

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C-18法案料於半年內生效，Google周四（29日）表示法案生效後，將從Google News和 Google Discover等平台上刪除加拿大新聞，並終止與當地出版商的現有交易。

Google刪除行為僅針對加拿大出版商和讀者的新聞內容，加拿大用戶仍可以搜索英國廣播有限公司（BBC）、紐約時報和霍士新聞（Fox News）等國際媒體的新聞內容。

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Google將終止在加拿大的Google News Showcase服務，該服務為Google向當地150多間出版社付費於旗下平台刊登經編輯的新聞內容，現有交易維持不變。

Meta上周宣布在法案生效前，該公司會從Facebook和Instagram等平台上刪除加拿大新聞。Meta正進行一項測試，料有多達5%的加拿大用戶無法在平台看到加媒新聞。

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責任編輯：鄭錦玲

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