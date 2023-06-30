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【半年結】恒指2023年上半年贏家輸家揭曉 甚麼投資主題最突出？（附排行榜）
2023年上半年恒生指數走勢先高後低，從1月憧憬中國快速解除疫情限制有利經濟和企業盈利復甦，恒指衝高至高位22700點，但隨後數月中國經濟數據未如預期，恒指本月初曾跌至18200點水平，高位回吐近4500點或20%。總結上半年，恒指累跌約865點或4%。
按彭博數據統計上半年80家恒指成份股的價格變動，最大贏家中石油 （00857） 半年累升逾5成，最大輸家碧桂園服務 （06098） 累跌49%。
|恒指2023年上半年5大贏家
|上半年累計升幅
|中石油 （00857）
|+52%
|網易 （09999）
|+33%
|聯想集團 （00992）
|+30%
|比亞迪股份 （01211）
|+29%
|滙豐 （00005）
|+25%
|恒指2023年上半年5大輸家
|上半年累計跌幅
|碧桂園服務 （06098）
|-49%
|碧桂園 （02007）
|-41%
|藥明生物 （02269）
|-40%
|京東集團 （09618）
|-40%
|李寧 （02331）
|-39%
科網股排名「前中後」皆見 選股不選市更重要
今年恒指成份股的特色之一是，即使屬同一行業、主題，不同股份的表現也可以大相逕庭，更突顯選股不選市的重要。
舉例而言，網易 （09999） 年初至今累升逾3成，為上半年升幅排行第二的藍籌股，相反同屬內地互聯網企業的京東集團 （09618） 跌近4成，表現最差的5間藍籌之一，而美團 （03690） 半年跌約28%也在排名榜後方。
三家傳統科網巨頭「BAT」，百度 （09888） 受惠人工智能概念，半年升約兩成；騰訊 （00700） 上半年升5%，排名在中游位置；阿里巴巴 （09988） 雖有分拆重組大動作，在內地消費未如預期強、新興同業挑戰下，半年跌約5%。
中特估、銀行股受惠程度並不一
「中特估」概念年內不少引發短期炒風，國企股普遍都能跑贏指數，但升幅差距亦不少，中石油 （00857） 、中石化 （00386） 在油價未有明顯升幅下，半年累升52%、19%，與同期升22%的中移動 （00941） ，都是上半年表現最佳的十大股份。一眾內銀藍籌半年升幅約3%至9%，表現未算突出。
除此之外，有更多國際業務的滙豐 （00005） 以半年升25%，打入恒指半年5大贏家之一，其他本地銀行股中銀國際 （02388） 升不足1成、恒生銀行 （00011） 更跌15%。
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