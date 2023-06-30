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【半年結】恒指2023年上半年贏家輸家揭曉　甚麼投資主題最突出？（附排行榜）

股市 16:19 2023/06/30

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【半年結】恒指2023年上半年贏家輸家揭曉　選股不選市愈顯重要？（附排行榜）

2023年上半年恒生指數走勢先高後低，從1月憧憬中國快速解除疫情限制有利經濟和企業盈利復甦，恒指衝高至高位22700點，但隨後數月中國經濟數據未如預期，恒指本月初曾跌至18200點水平，高位回吐近4500點或20%。總結上半年，恒指累跌約865點或4%。

按彭博數據統計上半年80家恒指成份股的價格變動，最大贏家中石油 （00857） 半年累升逾5成，最大輸家碧桂園服務 （06098） 累跌49%。

恒指2023年上半年5大贏家 上半年累計升幅
中石油 （00857） +52%
網易 （09999） +33%
聯想集團 （00992） +30%
比亞迪股份 （01211） +29%
滙豐 （00005） +25%

 

恒指2023年上半年5大輸家     上半年累計跌幅
碧桂園服務 （06098） -49%
碧桂園 （02007） -41%
藥明生物 （02269） -40%
京東集團 （09618） -40%
李寧 （02331） -39%

科網股排名「前中後」皆見　選股不選市更重要

今年恒指成份股的特色之一是，即使屬同一行業、主題，不同股份的表現也可以大相逕庭，更突顯選股不選市的重要。

舉例而言，網易 （09999） 年初至今累升逾3成，為上半年升幅排行第二的藍籌股，相反同屬內地互聯網企業的京東集團 （09618） 跌近4成，表現最差的5間藍籌之一，而美團 （03690） 半年跌約28%也在排名榜後方。

三家傳統科網巨頭「BAT」，百度 （09888） 受惠人工智能概念，半年升約兩成；騰訊 （00700） 上半年升5%，排名在中游位置；阿里巴巴 （09988） 雖有分拆重組大動作，在內地消費未如預期強、新興同業挑戰下，半年跌約5%。

中特估、銀行股受惠程度並不一

「中特估」概念年內不少引發短期炒風，國企股普遍都能跑贏指數，但升幅差距亦不少，中石油 （00857） 、中石化 （00386） 在油價未有明顯升幅下，半年累升52%、19%，與同期升22%的中移動 （00941） ，都是上半年表現最佳的十大股份。一眾內銀藍籌半年升幅約3%至9%，表現未算突出。

除此之外，有更多國際業務的滙豐 （00005） 以半年升25%，打入恒指半年5大贏家之一，其他本地銀行股中銀國際 （02388） 升不足1成、恒生銀行 （00011） 更跌15%。

投行下半年恒指、中資股展望文章，可見：

瑞銀陳志立下調恒指年底目標價至21700點、採防禦性布局　續看好高息股及經濟重啟受益者

大摩降恒指目標至21500點　建議4大投資主題、看清最新焦點股

花旗降恒指年底目標至22000點　列7大精選港股

高盛下調MSCI中國指數目標　「拒為看好中資股投降」

凱基亞洲上調年底恒指目標至22100點　薦7隻股份（附表）

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港股 恒生指數 藍籌股 中國石油股份（00857） 網易－S（09999） 聯想集團（00992） 比亞迪股份（01211） 滙豐控股（00005） 李寧（02331） 京東集團—SW（09618）
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