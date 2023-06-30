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【禁用AdBlock】YouTube再出「辣招」打擊Ad Blocker　 播放3條影片後會遭封鎖

科技 14:29 2023/06/30

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YouTube近年積極打擊用戶採取非正途消除廣告的方法，上月已有消息指，Google正試行新的AI智能工具，用作偵測用戶是否使用Ad Blocker，並禁止用戶看影片。近日就有用戶在討論區上表示「已中招」，在使用Ad Blocker期間彈出視窗，警告用戶若繼續使用，會在3條影片播放完畢就正式進行封鎖。

【YouTube動向】YouTube擬推遊戲新功能　支援App內玩線上遊戲

【YouTube購物】YouTube擴展業務範疇　南韓首度推出官方購物平台

據外媒AndroidPolice消息指，Reddit用戶「Reddit_n_Me」在討論區上貼上截圖，表示在使用Ad Blocker播放YouTube影片時，彈出視窗提示，並警告用家在觀看3段影片後，將無法再觀看影片，並為用家提供兩個選擇：「允許YouTube廣告」或「嘗試YouTube Premium」。

惟至截稿前，Google仍未作出回應，也未知YouTube禁止Ad Blocker的政策，會否擴展至全球地區。

【YouTube】擁500訂閱者即成YouTuber？　YouTube調低合作夥伴計劃要求

責任編輯：曾曉汶

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