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【撤出中國】Kindle中國電子書店　今起正式停運

科技 15:55 2023/06/30

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Kindle中國電子書店從今日（30日）起正式停運。

亞馬遜旗下電子書店Kindle自2012年進入中國市場後，便掀起了電子閱讀的熱潮，亦成為不少人心裡電子閱讀器的代表。然而在11年後，Kindle卻要退出中國市場，不再向中國地區用戶提供電子閱讀器和電子書購買的服務。

早於2022年六月Kindle已在微博發文宣布，將在一年後（2023年6月30日）停止中國電子書店的營運，並在這一年期間先後關閉在淘寶、京東的旗艦店，以及實體店。從今天起，Kindle停止中國電子書店的服務，中國地區用戶無法從Kindle上購買新的電子書。而已經購買的電子書則可在2024年6月30日前下載，並可以在之後繼續閱讀。

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電子書發展前景　一度被寄予厚望

事實上，Kindle曾在中國擁有過一段「黃金期」，《紐約時報中文網》一篇報道稱，2013年亞馬遜的中國副總裁Kurt Beidler曾對外表示，當時的亞馬遜中國電子書店的圖書已經達6.2萬冊， 並預估在2014年會增加到10萬冊。而豆瓣網讀書產品總監戴欽亦曾表示：「在2013年之前，大多數讀者對到底什麼是電子書是沒有概念的，但是到了2013年末，有很多讀者已經在期待某本新書它的電子版的發行。」，電子書的發展前景似乎也曾被寄予厚望。

然而，隨著短視頻、直播等更多元化的網絡媒體產品興起，電子書市場的熱度似乎逐漸降溫，而當地也發展出如免費線上閱讀、有聲書等媒介，瓜分了電子閱讀的市場。Kindle在中國的發展變得舉步維艱，甚至在早年自嘲式地做出用Kindle閱讀器「蓋泡麵」的廣告，回應了網友的調侃。

雖然Kindle道別中國市場，但亞馬遜表示，他們不會改變長期服務中國市場的承諾，將繼續提供海外購物、全球物流等業務，並持續創新。

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責任編輯：王愷楹

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