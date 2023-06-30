【大快活52】大快活全年盈利增5.3% 派末期息及特息共45仙

大快活集團（00052）公布，截至今年3月底止，全年股東應佔溢利4,488萬元，按年上升5.25%，每股盈利34.64仙。若扣除年內政府補貼4,160萬元及上一財政年度的5,890萬元，期內溢利為330萬元，扭虧為盈。集團派發末期股息40仙及特別末期股息5仙，共派45仙。連同中期息派18仙，全年合共派63仙。

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期內，集團年度收入增加4.93%至30.24億元，毛利率增加0.8個百分點至8.5%。截至今年3月底止，集團持有銀行存款、現金及現金等價物為6.468億元，並無銀行貸款，負債比率為零。大快活表示，香港快餐店業績於年內表現穩定，主要由於防疫措施放寬，以及推行50周年誌慶活動令業績改善所致，同店銷售增長約5%。外賣需求在防疫限制放寬後雖有所下降但仍保持強勁，顯示外賣銷售於可見將來仍是重要的業務，目前佔總銷售額約36%，高於疫情前水平並保持穩定，而集團特色餐廳因受疫情嚴重打擊，其復甦步伐較為緩慢。

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內地業務（主要位於深圳及大灣區）方面，由於疫情關係，同店銷售增長錄得負7%以（人民幣計算）。集團指，繼續就內地業務採取積極措施，打造適合內地環境的業務模式擴充規模及提高盈利能力，在全面本地化的管理團隊支持下，繼續開設新店。

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