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【中國旅客】Agoda與飛豬合作　優惠價供應全球360多萬個房源

商業 14:05 2023/06/30

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Agoda與阿里巴巴旗下旅遊服務平台飛豬加強合作，Agoda和Booking.com上全球的360多萬間酒店、民宿、公寓等房源，將以更優惠的價格登陸飛豬，為中國出境遊客提供更豐富的海外酒店預訂選擇。

【資源回收】GSMA新計劃回收舊手機稀土　足夠生產1,000萬台電動車電池

暑假在即，中國遊客的出境需求持續上升。飛豬平台數據顯示，以暑假出遊為主題的推廣優惠中，出境旅遊相關產品的銷量錄得超過20萬筆。Agoda和飛豬合作不僅能增加消費者海外住宿的選擇，同時讓更多海外目的地的酒店、民宿和公寓從回歸的中國遊客中賺取更多收入。 

飛豬行政總裁莊卓然表示，雙方的合作有助飛豬為用戶提供更豐富的全球住宿選擇，並增強平台在國際住宿服務領域的影響力：「中國遊客期待更優質、更多元化的海外住宿體驗，飛豬希望與業界領先的合作夥伴共同探索和滿足消費者的全新需求，同時與更多目的地商家分享中國遊客回歸帶來的好處。」 

Agoda首席商務官Damien Pfirsch表示，通過Agoda和飛豬的客製化方案，能迅速了解和回應用戶在跨境旅遊及住宿體驗的需求。以Agoda的技術知識、庫存運營能力和飛豬的龐大客戶群，未來將加強Agoda在中國市場的影響力。Agoda行政總裁Omri Morgenshtern亦表示，與飛豬的深入合作將進一步幫助我們在中國市場取得新的成果。透過合作希望強化Agoda在中國市場的業務基礎。

【疫後旅行】英國旅遊套票價格飇升　頭5目的地貴12%

責任編輯：李智賢

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