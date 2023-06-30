世衛擬列阿斯巴甜為可能致癌物 無糖可樂香口膠常用

《路透社》周四（29日）引述兩名消息人士報道，世界衛生組織（WHO）擬下月將列阿斯巴甜（Aspartame）為可能致癌物。阿斯巴甜為食品行業常用的人造甜味劑之一，可口可樂旗下的無糖汽水及香口膠都有使用阿斯巴甜。

Nicolas Cage軼事多多 曾為兒子幻想友人買機票 【下一頁】

據悉，WHO旗下的國際癌症研究所（International Agency for Research on Cancer, IARC）將於7月，將阿斯巴甜列入可能致癌物。

IARC其後證實，聯合國糧食及農業組織（FAO）和WHO食品添加劑聯合專家委員會（JECFA）將更新對阿斯巴甜的風險評估，結果將於7月14日公布。

報道亦指，IARC已於本月和外部專家舉行會議，根據現時已公布證據評估阿斯巴甜是否有潛在危險，據報當時已作最終決定，但未考慮個人安全攝取份量。有指相關建議來自JECFA ，委員會今年一直審查阿斯巴甜使用情況。

英富豪出10萬英鎊年薪請狗保姆 接獲2000份申請 【下一頁】

但阿斯巴甜自80年代起，一直被廣泛應用於製作減肥汽水、香口膠、早餐麥片和止咳藥水等產品，難以避免使用，外界分析指WHO是次行動將引來爭議，情況就如此前將通宵工作、食用紅肉及使用電話列入致癌或可致癌類別。

食品行業也感到憂慮，國際甜味劑協會（International Sweeteners Association）秘書長Frances Hunt-Wood表示，IARC並非食品安全機構，全球逾90個食品安全機構都已宣稱阿斯巴甜安全，包括歐洲食品安全局（European Food Safety Authority）等。

國際飲品協會理事會（International Council of Beverages Associations）行政董事Kate Loatman亦指，WHO行動或不必要地導致民眾消耗更多糖，而非較安全的無糖或低糖之選。

責任編輯：李俊儀