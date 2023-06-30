【資源回收】GSMA新計劃回收舊手機稀土　足夠生產1,000萬台電動車電池

目前全球有超過50億部未使用、且不受喜愛的手機被放置在辦公桌抽屜裡，GSMA就宣布聯同全球12家流動通訊運營商推出舊手機回收計劃，以適度減少廢棄、未使用、不受​​歡迎和未回收的手機數量。

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全球12家運營商與GSMA簽署了一項新計劃，制訂循環利用舊手機資源的新目標。運營商承諾增加手機回收量，到2030年通過回收計劃，收集的廢舊流動設備數量，至少佔直接分發給客戶的新流動設備數量的20%。同時收集到的廢舊流動設備，將100%得到修復、再利用或轉移到受控回收組織。

新計劃旨在幫助減少「電子垃圾」，通過賦予流動設備「第二生命」來延長流動設備的使用壽命，翻新手機對氣候的影響比新製造的手機低87%，並讓更多未能連上網絡的人有能力負擔得起。同時，GSMA估計如回收得當，50億部手機將可回收價值80億美元的黃金、鈀、銀、銅、稀土元素和其他關鍵礦物，還有足夠用於1,000萬個電動汽車電池的鈷。

GSMA監管總監John Giusti表示：「我們相信需要轉向更加循環的經濟，以減少流動通訊動技術對環境的影響。除了環保，更有效、更負責任地使用資源可降低成本，並使未能聯上網絡的人更負擔得起設備。」

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責任編輯：李智賢

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