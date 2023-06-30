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英國上訴法院裁定 送非法移民至盧旺達政策違法

環球社會熱點 13:02 2023/06/30

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英國上訴法院周四（29日）裁定，政府遣送非法移民到盧旺達的政府屬非法，盧旺達不能被視為安全的第三國。政府對法院裁決表示失望，揚言會再上訴，内政大臣柏斐文（Suella Braverman）指會繼續致力打擊偷渡。

美最高法院裁定 大學招生考慮種族違憲 【下一頁】

英國政府去年4月首次公布，會將抵英的非法移民送往盧旺達，目的是阻止偷渡船穿越英吉利海峽前往英國。

支援難民及尋求庇護者的組織Asylum Aid質疑政策不合法，與來自敘利亞、伊拉克和阿爾巴尼亞等國的10名非法移民發起訴訟。

高等法院早前裁定政策合法，但上訴庭法官指盧旺達沒有提供足夠保障措施，來證明其屬於安全的第三國。

上訴庭三名法官中，兩人發現遭英國送往盧旺達的尋求庇護者，可能會被迫返回其最初逃離的國家，代表英國政府的移民政策違反防止酷刑的《歐洲人權公約》。

路透社報告指除特朗普外 歷任美國總統均為奴隸主後裔 【下一頁】

柏斐文反駁指，上述情況不代表盧旺達本身不安全。她形容裁決令人失望，政府會上訴。

她批評非法移民濫用庇護制度，對社區、納稅人及遵守規則的人都不公。她指這個現象以虛假人道主義為名，刺激大規模經濟移民流入歐洲，而經營偷渡生意者可中飽私囊，更使海洋淪為墳墓。

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責任編輯：鄭錦玲

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