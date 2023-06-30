▲ 【港元拆息】隔夜HIBOR見5.75厘、刷新逾17年紀錄 1個月拆息續輕微回落

隔夜香港銀行同業拆息（HIBOR）在半年結前夕不斷攀升，據銀行公會公布數據，隔夜HIBOR升至5.75238厘，單日再升逾0.25厘，刷新逾17年新高。與樓按H按掛鈎的1個月HIBOR連續7個交易日回落，累計跌0.17厘，新報4.93405厘。

銀行公會6月30日公布數據：

到期日 6月30日HIBOR（厘） 單日變幅（厘） 隔夜 5.75238 +0.25238 1 星期 5.27345 -0.12119 2 星期 5.03994 -0.03964 1 個月 4.93405 -0.00345 2 個月 4.94476 -0.02165 3 個月 4.96774 +0.00143 6 個月 4.96667 -0.00220 12 個月 5.03316 -0.04755

富瑞：樓價今年升幅基本已完、明年明顯復甦，料7、8月港銀再加P，可見【下一頁】

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編輯：麥德銘