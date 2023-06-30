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【港元拆息】隔夜HIBOR見5.75厘、刷新逾17年紀錄 1個月拆息續輕微回落
宏觀解讀 12:50 2023/06/30
隔夜香港銀行同業拆息（HIBOR）在半年結前夕不斷攀升，據銀行公會公布數據，隔夜HIBOR升至5.75238厘，單日再升逾0.25厘，刷新逾17年新高。與樓按H按掛鈎的1個月HIBOR連續7個交易日回落，累計跌0.17厘，新報4.93405厘。
銀行公會6月30日公布數據：
|到期日
|6月30日HIBOR（厘）
|單日變幅（厘）
|隔夜
|5.75238
|+0.25238
|1 星期
|5.27345
|-0.12119
|2 星期
|5.03994
|-0.03964
|1 個月
|4.93405
|-0.00345
|2 個月
|4.94476
|-0.02165
|3 個月
|4.96774
|+0.00143
|6 個月
|4.96667
|-0.00220
|12 個月
|5.03316
|-0.04755
富瑞：樓價今年升幅基本已完、明年明顯復甦，料7、8月港銀再加P，可見【下一頁】
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編輯：麥德銘
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