▲ 【下半年展望】瑞銀陳志立下調恒指年底目標價至21700點、採防禦性布局 續看好高息股及經濟重啟受益者

受加息及市場內地增長的擔憂，MSCI香港指數上半年跑輸全球市場。瑞銀香港策略師陳志立將恒生指數年底目標價由原本23600點，降至21700點；MSCI香港指數目標價由12550點，降至11300點，主要考慮到香港地區以外的宏觀不確定性和市場波動，但該行續看好高股息率股，並預計獲基本面支撐的經濟重啟受益者表現更佳。

陳志立預計，下半年香港本地增長將持續，但外部環境仍具有不確定性，由於高利率維持了更長時間，瑞銀美國宏觀團隊預計年底聯邦基金利率為5.25厘。由於瑞銀早前將中國經濟增長預測下調至5.2%。故該行下半年採取防禦性布局港股。同時基於利率仍較高，瑞銀謹慎看待浮動利率債務敞口較高以及有短期再融資需求的股票。

MSCI香港指數對應13.3x動態PE，比均值低1.2個標準差左右，主要反映了利率環境。經利率調整後，我們認為當前指數估值似乎合理，現時MSCI香港指數盈利收益率與美國十年期國債收益率之差為3.8%，與歷史均值相符，由於下半年利率可能維持高位，預計估值上行空間有限，股市表現主要由盈利驅動。

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編輯：陳韻妍