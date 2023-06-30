  • 29°C
香港時間 : 2023630日 (週五) 13:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【下半年展望】瑞銀陳志立下調恒指年底目標價至21700點、採防禦性布局　續看好高息股及經濟重啟受益者

股市 12:45 2023/06/30

分享：

分享：

【下半年展望】瑞銀陳志立下調恒指年底目標價至21700點、採防禦性布局　續看好高息股及經濟重啟受益者

受加息及市場內地增長的擔憂，MSCI香港指數上半年跑輸全球市場。瑞銀香港策略師陳志立將恒生指數年底目標價由原本23600點，降至21700點；MSCI香港指數目標價由12550點，降至11300點，主要考慮到香港地區以外的宏觀不確定性和市場波動，但該行續看好高股息率股，並預計獲基本面支撐的經濟重啟受益者表現更佳。

陳志立預計，下半年香港本地增長將持續，但外部環境仍具有不確定性，由於高利率維持了更長時間，瑞銀美國宏觀團隊預計年底聯邦基金利率為5.25厘。由於瑞銀早前將中國經濟增長預測下調至5.2%。故該行下半年採取防禦性布局港股。同時基於利率仍較高，瑞銀謹慎看待浮動利率債務敞口較高以及有短期再融資需求的股票。

MSCI香港指數對應13.3x動態PE，比均值低1.2個標準差左右，主要反映了利率環境。經利率調整後，我們認為當前指數估值似乎合理，現時MSCI香港指數盈利收益率與美國十年期國債收益率之差為3.8%，與歷史均值相符，由於下半年利率可能維持高位，預計估值上行空間有限，股市表現主要由盈利驅動。

更多【即市財經分析】文章

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】ESG強積金攻略（上）ESG環球股票基金比其他回報高X%？立即收看

相關文章：【下半年展望】瑞銀王宗豪：政策刺激是市場最大搖擺因素　下調年底MSCI中國指數目標至72

相關文章：【大行看法】貝萊德： 中國股票估值吸引　料7月有政策放鬆契機

編輯：陳韻妍

港股 大行報告 中國市場 市盈率 MSCI香港指數 恒生指數 香港指數 加息 中國 香港
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港元拆息】隔夜HIBOR見5.75厘、刷新逾17年紀錄　1個月拆息續輕微回落

下一篇文章

【電動車】理想汽車CEO李想：6月份交付逾3.2萬輛　目標每年交付160萬輛、中國所有豪華車品牌銷量第一
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市跌41點　滙豐ADR高港1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌41點　滙豐ADR高港1%（不斷更新）
【美股期貨】美國5月PCE公布前　道指期貨跌12點、納指期貨升0.2%（不斷更新）
【美股期貨】美國5月PCE公布前　道指期貨跌12點、納指期貨升0.2%（不斷更新）
【日圓走勢】渣打梁振輝：未來6至12個月日圓料升一成　每百日圓兌港元將重回6算
【日圓走勢】渣打梁振輝：未來6至12個月日圓料升一成　每百日圓兌港元將重回6算
【港元拆息】隔夜HIBOR抽高半厘至5.5厘　隔日息叫價達6.75厘　1個月拆息連跌6交易日
【港元拆息】隔夜HIBOR抽高半厘至5.5厘　隔日息叫價達6.75厘　1個月拆息連跌6交易日
【北上電子支付】內地版微信支付7月起擴大商戶網絡予Visa等　綁定境外信用卡都能用
【北上電子支付】內地版微信支付7月起擴大商戶網絡予Visa等　綁定境外信用卡都能用
【太古可樂】股神有無可樂飲要靠太古？　太古半世紀建逾500億收益裝瓶王國、否認政治原因售產
【太古可樂】股神有無可樂飲要靠太古？　太古半世紀建逾500億收益裝瓶王國、否認政治原因售產
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款