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【電動車】理想汽車CEO李想：6月份交付逾3.2萬輛　目標每年交付160萬輛、中國所有豪華車品牌銷量第一

股市 12:34 2023/06/30

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【電動車】理想汽車CEO李想：6月份交付逾3.2萬輛　目標每年交付160萬輛、中國所有豪華車品牌銷量第一

理想汽車 （02015） 首席執行官李想發布8周年致全體員工信，指今年6月份實現了單月超過3.2萬輛的交付成績，而2023年到2025年這3年時間，將是理想汽車從1到10階段最重要的3年，理想汽車的目標是做到中國市場所有豪華品牌銷量的第一（即20萬元人民幣以上所有乘用車的銷量第一），每年交付量達到160萬輛。

首款純電車型將於今年底發布

李想透露，2025年理想汽車的產品將包括1款超級旗艦車型，5款增程電動車型和5款純電車型。目前，理想汽車有L9、L8和L7三款在售產品，均為增程電動車。理想汽車的第一款產品理想ONE四年前開始交付，累計銷量已經超過20萬輛，首款純電車型將於今年底發布，命名為「理想MEGA」。

李想表示，團隊對於從成立初期就對三大價值主張達成共識，分別是（1）電動，讓電動車可以大規模替代燃油車；（2）智能，讓人工智能成為用戶家庭的新成員；（3）用戶，堅定地服務家庭用戶這個優質群體。他續稱，智能電動車和組織流程，是理想汽車最重要的兩大產品，而智能電動車服務理想汽車的家庭用戶，組織流程服務理想的人才和團隊。

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編輯：陳韻妍

港股 汽車 電動車 中國市場 理想汽車（Li Auto，美：LI） 理想汽車—W（02015）
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