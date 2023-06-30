  • 29°C
香港時間 : 2023630日 (週五) 13:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績︱餐飲股】大快活全年多賺5.3%　末期息連特息共派45仙

股市 12:30 2023/06/30

分享：

分享：

【業績︱餐飲股】大快活全年多賺5.3%　末期息連特息共派45仙

大快活 （00052） 公布全年業績，大快活年度溢利為4490萬元，按年增加5.3%。扣除年內政府補貼金額4160萬元，年度扭虧為盈，溢利為330萬元，每股盈利34.64仙，建議派末期息每股40仙，及特別息每股5仙，全年合共分派股息每股63仙，派息比率約為182%。

按大快活中午收市價11.5元計算，現價股息率5.5厘。

期內，收入30.2億元，按年增加4.9%。毛利2.6億元，升15.4%。香港同店銷售增長約5%。外賣需求在防疫限制放寬後雖有所下降但仍保持強勁，目前佔總銷售額約36%。內地方面，由於疫情關係，同店銷售增長錄得負7%（用人民幣計算）。

年內，集團開設12間新店，其中8間位於香港，4間位於內地。截至3月31日，共有179間店鋪，其中157間位於香港，22間位於內地。

集團表示，預期未來一年食物成本以及員工變動有關的勞工壓力不會減少，但已制定詳細的節省成本及提高生產力策略。另外，對內地業務未來數月的表現感到樂觀，隨著防疫措施結束以及數間店鋪營運成功，相信內地營運很快會重上正軌。

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】ESG強積金攻略（上）ESG環球股票基金比其他回報高X%？立即收看

【業績︱餐飲股】富臨去年度轉賺近2114萬元　恢復派末期息0.3仙

【業績｜餐飲股】大家樂午後抽升2%　去年度溢利按年大增4.2倍　末期股息派28港仙

【業績｜餐飲股】譚仔國際全年少賺三成　末期息減派近8%至10.5仙　績後靠穩升0.5%

責任編輯︰梁浩碩

 

港股 大快活集團（00052） 大快活
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【電動車】理想汽車CEO李想：6月份交付逾3.2萬輛　目標每年交付160萬輛、中國所有豪華車品牌銷量第一

下一篇文章

【石Sir午市閒談】港股7月能否翻身？ 推介股表現分析
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市跌41點　滙豐ADR高港1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌41點　滙豐ADR高港1%（不斷更新）
【美股期貨】美國5月PCE公布前　道指期貨跌12點、納指期貨升0.2%（不斷更新）
【美股期貨】美國5月PCE公布前　道指期貨跌12點、納指期貨升0.2%（不斷更新）
【日圓走勢】渣打梁振輝：未來6至12個月日圓料升一成　每百日圓兌港元將重回6算
【日圓走勢】渣打梁振輝：未來6至12個月日圓料升一成　每百日圓兌港元將重回6算
【港元拆息】隔夜HIBOR抽高半厘至5.5厘　隔日息叫價達6.75厘　1個月拆息連跌6交易日
【港元拆息】隔夜HIBOR抽高半厘至5.5厘　隔日息叫價達6.75厘　1個月拆息連跌6交易日
【北上電子支付】內地版微信支付7月起擴大商戶網絡予Visa等　綁定境外信用卡都能用
【北上電子支付】內地版微信支付7月起擴大商戶網絡予Visa等　綁定境外信用卡都能用
【太古可樂】股神有無可樂飲要靠太古？　太古半世紀建逾500億收益裝瓶王國、否認政治原因售產
【太古可樂】股神有無可樂飲要靠太古？　太古半世紀建逾500億收益裝瓶王國、否認政治原因售產
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款