▲ 【業績︱餐飲股】大快活全年多賺5.3% 末期息連特息共派45仙

大快活 （00052） 公布全年業績，大快活年度溢利為4490萬元，按年增加5.3%。扣除年內政府補貼金額4160萬元，年度扭虧為盈，溢利為330萬元，每股盈利34.64仙，建議派末期息每股40仙，及特別息每股5仙，全年合共分派股息每股63仙，派息比率約為182%。

按大快活中午收市價11.5元計算，現價股息率5.5厘。

期內，收入30.2億元，按年增加4.9%。毛利2.6億元，升15.4%。香港同店銷售增長約5%。外賣需求在防疫限制放寬後雖有所下降但仍保持強勁，目前佔總銷售額約36%。內地方面，由於疫情關係，同店銷售增長錄得負7%（用人民幣計算）。

年內，集團開設12間新店，其中8間位於香港，4間位於內地。截至3月31日，共有179間店鋪，其中157間位於香港，22間位於內地。

集團表示，預期未來一年食物成本以及員工變動有關的勞工壓力不會減少，但已制定詳細的節省成本及提高生產力策略。另外，對內地業務未來數月的表現感到樂觀，隨著防疫措施結束以及數間店鋪營運成功，相信內地營運很快會重上正軌。

【業績︱餐飲股】富臨去年度轉賺近2114萬元 恢復派末期息0.3仙

【業績｜餐飲股】大家樂午後抽升2% 去年度溢利按年大增4.2倍 末期股息派28港仙

【業績｜餐飲股】譚仔國際全年少賺三成 末期息減派近8%至10.5仙 績後靠穩升0.5%

責任編輯︰梁浩碩