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【Google AI】被問iOS還是Android較好　Google聊天機械人答案出乎意料？

科技 13:10 2023/06/30

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近日有網民揭發，Google旗下的聊天AI Bard 在Android和iOS之間選擇了iOS系統。

由Google開發的Android系統和蘋果iOS系統一向競爭激烈。但近日有網民在Twitter上表示，當Google旗下的聊天機械人Bard被問到：「更偏好Android還是iOS？」時，竟然選擇了iOS系統。

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在回答中，Bard分別列舉出iOS系統的優劣點，優點如：容易上手、安全性高等，缺點則有：價格高昂、應用程式選擇較少等。但最後Bard的回應還是：「我更喜歡iOS」（“I prefer iOS”），

不過，外媒Wccftech對Bard進行了相同的測試，發現結果相反。Bard選擇了Android系統，同時亦列出了Android的優勢，如更客製化、價格更實惠、有更多的應用程式等。Wccftech推算，Bard的回應是根據網絡上的資訊而隨機生成。

Wccftech另外還對ChatGPT進行了同樣的測試，不同於Bard，ChatGPT並沒有給出特定答案，只是指出這是因應個人喜好和需而定的。Wccftech認為，聊天機械人不應該有偏好或意見，而是應該呈現信息的兩面，提供足夠的資訊予用戶作出決定。

【ChatGPT熱潮爆發】OpenAI設立首個海外辦事處　選址英國倫敦

責任編輯：王愷楹

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