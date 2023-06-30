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【開心購物節】開心購物節重點禮遇優惠一文看清 百佳1分鐘掃貨、麥當勞1年免費麥炸雞、星巴克10萬杯咖啡
Hot Talk 12:18 2023/06/30
香港零售管理協會將於7月1日至8月31日舉辦「香港開心購物節」，聯同近150個品牌、合共約6,000間零售商舖，送出價值約15億元禮品及優惠，當中包括「免費禮遇」、「體驗式禮遇」及「購物禮遇」3大禮遇。市民除可獲購物折扣或優惠，商戶亦送出逾130萬份免費禮品，包括10萬杯咖啡、1萬個巨無霸等。市民可在AlipayHK和AR Lens App平台，以快閃搶券形式取得優惠。
部分免費禮遇
|6月30日至7月13日
|SOGO送700個Hashtag B菠蘿包
|6月30日至8月31日
|CSL Mobile送100萬張5G亞太區漫遊通行證
|7月14日至7月27日
|百佳送1,400份50元現金券
|7月14日至7月27日
|麥當勞送1萬個巨無霸
|7月14日至7月20日
|Starbucks送10萬杯咖啡
|8月11日至8月24日
|萬寧送1,400份女性小紅莓+益生菌300億
部分體驗式禮遇
|百佳1分鐘掃貨
|7月14至27日，於百佳、HKRMA等平台上載購物單據，並回答「您最喜愛百佳的原因」，即有機會參加活動，可在1分鐘內任意選購貨品，參加者可贏取所選購的貨品
|麥當勞1年免費麥炸雞
|7月3至9日期間，在IG Story發布1張麥炸雞的Pixel圖片，利用「Q&A Sticker」邀請Audience發揮創意提供麥炸雞的新口味建議，參加者需追蹤香港麥當勞IG（@mcdonaldshk）。最有創意的參加者，即可獲McD App「一年免費365份原味麥炸雞（2件）超值套餐」Coupon大獎
|SOGO 10分鐘掃貨
|7月7日至30日期間 ，SOGO Rewards會員凡於崇光銅鑼灣店B2/F購物最高金額及最多次數的2名顧客，可在今年8月13日參加香港開心購物節崇光超市食玩買遊戲，10分鐘內選購貨品，貨品價值最接近指定金額的參賽者可贏取所選購的貨品和2萬元崇光購物禮券；另1名參賽者亦可獲得選購的貨品和5,000元崇光購物禮券。名額2名
部分購物禮遇
|7月1日至8月31日
|萬寧購買萬寧自家品牌保健產品滿100元即減50元
|7月1日至8月31日
|7-Eleven便利店買滿100元或以上減10元
|7月1日至8月31日
|PHD堂食或外賣自取滿180元，免費獲贈千島夏威夷普通批1個
|7月1日至8月31日
|馬拉松購買正價服裝滿400元減100元
|7月1日至8月31日
|謝瑞麟指定足金貨品免手工費
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