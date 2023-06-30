▲ 【大行報告｜樓市】富瑞：樓價今年升幅基本已完、明年明顯復甦 降地產股目標價、新世界重組傷未來？（附目標價）

富瑞發表最新報告指，香港近期新樓銷售消化率達80%，表現尚好，但發展商年初至今只將去年1.2萬個未售落成單位的3分之1應市，且相信目前港元拆息（HIBOR）高企下，香港銀行7月和8月很大機會再上調P，認為年內樓價不會再明顯上升。富瑞維持年初對樓市今年只有單位數百分比升幅的看法，並認為首季樓市升7%，已基本反映今年大部分升幅。

富瑞認為，2024年香港樓價有望明顯復甦，主要受惠於息率正常化，並且今年首5個月港府各項吸引人才計劃獲逾8萬宗申請，當中4.9萬宗已獲批，人口流入可望支持租金回報，並會逐步支撐買樓需求。

對於港府預告或再放寬樓按成數，該行則認為此前數輪的樓按成數放寬已覆蓋大部分大眾市場的項目，再放寬或有利樓價逾1100萬元的高價樓盤銷情，但對整體樓市幫助影響有限。

富瑞降低絕大部分地產股目標價

地產股方面，因應預期樓市明年才更明顯反彈，富瑞續看好零售收租股多於住宅發展商，並最看淡寫字樓收租股，同時下調絕大部分地產股的目標價。

富瑞最新降低發展商盈利預測，以反映人民幣貶值、利息支出增加和毛利率下跌等，但主要地產股5月至今跌幅達5%至19%，為吸納防守性高、新盤消化率高的發展商股份，帶來機會。該行相對看好新鴻基地產 （00016） 和恒基 （00012） ，認為前者較受益於2024年樓價恢復和零售表現轉佳，而恒基就有充足未入帳和可銷售資源。

對於新世界發展 （00017） 最新擬將新創建 （00659） 持股售予主要股東周大福企業，富瑞認為此舉可以強化新世界的現金流，但只對公司的淨負債比率有輕微幫助，並且可能傷及未來盈利增力，因而維持「持有」評級。

在收租股上，富瑞指出，4月香港零售銷售按年增22%，奢侈品和餐食增長更快，這將有利九倉置業 （01997） 收益，但因應高利息支出影響，仍然降低該股盈利預測，續維持領展 （00823） 為首選股的看法。

富瑞又指，即使經濟重啟但近兩個月金融市場偏弱，令寫字樓租金今年依然受壓，預計最快明年才會見到轉捩點出現。

富瑞最新地產股評價

地產股 投資評級 目標價（元） 新鴻基地產 （00016） 買入 120➙115 新世界發展 （00017） 持有 23➙19 恒基地產 （00012） 買入 30➙26 長實集團 （01113） 持有 51➙47 信和置業 （00083） 持有 10.8➙10 九龍倉置業 （01997） 買入 53➙50 領展 （00823） 買入 58 希慎 （00014） 買入 25➙23 恒隆地產 （00101） 買入 15 太古地產 （01972） 持有 22➙21

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記者：麥德銘