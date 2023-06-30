【限量發售】Caviar推18K金定製版Apple Vision Pro　售約31萬元

▲ Caviar推出18K金定製版Apple Vision Pro，售39,900美元（約31萬港元）。

蘋果（Apple）早前在開發者大會上宣布，正式推出其首款混合實境裝置Apple Vision Pro，成為科技界熱話。一直為蘋果iPhone系列打造奢華昂貴替換外殼的俄羅斯奢侈品牌Caviar，自然也不能錯失是次機會，推出18K金定製版Apple Vision Pro，售39,900美元（約31萬港元）。

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Caviar這款定製版Apple Vision Pro，靈感來自於Tom Ford的翻轉式眼鏡和Gucci滑雪面罩，全部採用黃金製成，頭帶則採用Connolly皮革。售價為39,900美元，預計在2024年秋季開始訂購，全球限量24部。

應注意的是，Apple Vision Pro本身重量已約500克，並不輕便。Caviar表示，是次的定製版改用黃金後，無疑會增加重量，整套裝飾配件或需要超過1.5公斤。

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責任編輯：曾曉汶

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