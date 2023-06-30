先嚐陶源6頭鮑魚 再享片皮鴨龍躉任食

陶源酒家晚市放題顯新猷！ 日出康城店推出中菜晚市放題優惠，2小時任食野生龍躉、片皮鴨，每位$398(2人起)，即睇優惠詳情。

每位尊享6頭鮑魚伴椎茸、 香濃花膠雞湯一份

為大家推介「陶源酒家」豐盛的野生龍躉，片皮鴨放題，每位$398起，除了大家喜歡的野生龍躉，片皮鴨任食外，還有每位尊享6頭鮑魚伴椎茸、 香濃花膠雞湯一份。定能滿足片皮鴨迷和喜歡野生龍躉或者配搭其他菜式的客人。

片皮鴨，多款龍躉煮法無限追加

陶源有很多招牌菜，受歡迎的片皮鴨，鴨皮紅潤油亮通透的，飽滿而油香豐盈，佐以爽口青瓜、和京蔥來解膩，令人回味無窮的甘香！ 野生大龍躉做法包括：過橋龍躉球，科甲煮龍躉頭腩、古法蒸龍躉朝天翅及紅炆龍躉翅尾， 機會難逄一起盡情品嚐。

特設主食，小菜，甜品任食 別出心裁 叫人味蕾震奮

主食之選；鎮江肴肉，上海菜肉包、 脆鹵炸豆腐、冬瓜大鴨粥等受歡迎的主食；精選多款小菜包括： 椒鹽豬小排，干煸四季豆， 脆鹵豬小排、 蒜香炸雞翼、避風塘海中蝦、白灼生菜及蒜蓉炒雜菜任食 。多款甜品， 楊枝甘露，生磨蛋白杏仁茶， 養顏紅棗糕，奶黃千層糕、呂宋香芒布甸等無限追加， 還有一款開心大蟠桃，令人垂涎美食，盡情大吃大喝吧！

堂食預訂網購價可享九折$398/位(2位起)星期一至五

兩小時任食

指定分店：日出康城

( 另收茶芥及加一服務費)

顧客查詢熱線：2353 5866

www.fulum.com.hk

Facebook: 陶源酒家鮑魚專門店

(特約)