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【新股IPO】內地線上速食時裝零售商SHEIN據報向美SEC遞表　冀年底前於紐交所上市

新股IPO 11:49 2023/06/30

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【新股IPO】內地線上速食時裝零售商SHEIN據報向美SEC遞表　冀年底前於紐交所上市

路透引述消息人士報道，內地線上速食時裝零售商SHEIN已向美國證交會（SEC）遞表，申請於紐交所上市，預期年底前完成。報道引述SHEIN發言人否認有關傳聞，但拒絕提供進一步資料。SEC不予置評。

SHEIN估值逾600億美元

SHEIN於今年3月完成總值20億美元的私人融資，投資者包括老虎環球、General Atlantic、紅杉資本等，令SHEIN估值升至逾600億美元。

過去3年，SHEIN一直尋求於美國上市，但受到中概股審計問題及市場動盪影響，一直遲遲未行動。SHEIN創辦人許仰天於一年多前，將公司總部由中國南京，遷移至新加坡，以助SHEIN避開內地對企業赴海外上市的限制。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具    

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編輯：陳韻妍

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