【A股點睇】下半年投資路徑披露 國內基金鍾情科技主綫

據內地報道，近期國內多家基金公司舉辦投資策略會或發布下半年投資策略，從中勾畫出下半年投資圖譜。基金人士普遍對中國經濟前景表示樂觀，同時研判A股市場當前估值水平處於低位，後續指數下行空間不大，人工智能有望成為貫穿全年的投資主綫。

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配置上，前海開源基金表示，結合第二季經濟發展情況和政策預判，科技、製造、消費、周期行業整體給予「較高配置」評級，其他板塊給予「標準配置」評級。銀華基金看好順周期板塊，當經濟復甦預期或市場信心進一步走強，與經濟正相關的行業，包括白酒、食品飲料、農業等業績增速會加快，但估值向上的動力不會特別強。

上半年火爆的人工智能仍為多家基金所看好，銀華基金表示科技是A股全年的投資主綫，更可能是未來多年的主綫，因現在成長性極具稀缺，科技創新能夠提供很好的空間和成長性的著力點，以科技企業為代表的TMT行情可能才剛剛開始。

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平安基金認為，科技產業最大的投資機會均由技術創新、應用創新推動，由上一輪的移動互聯網浪潮，到這一輪的人工智能浪潮，今年可能是人工智能產業落地的元年，可以從中挖掘大量的投資機會。

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責任編輯：林衛