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【券商點睇】「618」數據表現亮點 敏華藉新零售發力見成效

股樓投資 11:45 2023/06/30

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據申萬宏源研究報告，敏華控股（01999）於「618」的銷售表現亮眼，實現全網銷售9.6億元（人民幣，下同），落地客戶20.1萬家。其中，天貓旗艦店成交額突破1.1億元，環比增長達1,069%，抖音旗艦店成交額2.09億元，同比增長168.8%，雙平台業績均大幅增長。

【同場加映】溫股知新：大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

溫股知新
【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

產品方面，芝華仕品牌在功能沙發和客廳家具板塊多平台霸盤，包括天貓功能沙發行業第一、京東客廳家具行業第一、抖音家具家裝行業第一、快手家具第一、唯品會家具第一，會員人數持續增長，新增24萬人至達到325萬人。公司積極拓展新零售獲客引流手段，直播總成交額超3.7億元，觀看總人數超1,886萬人。

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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該行認為，功能沙發基本盤穩固，品類延伸卓有成效。公司通過爆品策略搶佔消費者心智，「618」期間三人位經典款小橘沙發銷售額4,498萬元，一人位瞌睡椅銷售額1,413萬元。同時公司其他品類延伸卓有成效，輕奢軟包床銷售額2,457萬元、樂享智能床銷售額655萬元，體現公司向床墊、床架等品類的橫向拓展，看好公司品類延伸對於業績的增量貢獻。

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責任編輯：林衛

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敏華控股（01999） 港股 中國

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