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【數據點睇】領先指標未擺脫收縮區 6月官方製造業PMI為49

股樓投資 11:43 2023/06/30

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國家統計局於周五（30日）公布6月官方製造業PMI升至49，較上月回升0.2個百分點。然而，該數據依舊未及市場預期，且連續第三個月處於榮枯綫之下。另非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為53.2和52.3，比上月下降1.3和0.6個百分點。

【同場加映】溫股知新：大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

溫股知新
【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

當局解讀，在調查的21個行業中有12個環比上升，比上月增加4個，製造業景氣水平總體有所改善。此外，產需指數均有改善。生產指數為50.3，比上月上升0.7個百分點，重回擴張區間，製造業企業生產活動有所加快；新訂單指數為48.6，比上月上升0.3個百分點。

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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其中，大型企業PMI重返擴張區間至50.3，比上月上升0.3個百分點，特別是生產指數和新訂單指數連續兩個月均高於臨界點；中型企業PMI為48.9，比上月上升1.3個百分點，景氣水平有所改善，但小型企業PMI為46.4，比上月下降1.5個百分點。

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責任編輯：林衛

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