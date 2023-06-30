【數據點睇】領先指標未擺脫收縮區 6月官方製造業PMI為49

國家統計局於周五（30日）公布6月官方製造業PMI升至49，較上月回升0.2個百分點。然而，該數據依舊未及市場預期，且連續第三個月處於榮枯綫之下。另非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為53.2和52.3，比上月下降1.3和0.6個百分點。

【同場加映】溫股知新：大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

當局解讀，在調查的21個行業中有12個環比上升，比上月增加4個，製造業景氣水平總體有所改善。此外，產需指數均有改善。生產指數為50.3，比上月上升0.7個百分點，重回擴張區間，製造業企業生產活動有所加快；新訂單指數為48.6，比上月上升0.3個百分點。

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

其中，大型企業PMI重返擴張區間至50.3，比上月上升0.3個百分點，特別是生產指數和新訂單指數連續兩個月均高於臨界點；中型企業PMI為48.9，比上月上升1.3個百分點，景氣水平有所改善，但小型企業PMI為46.4，比上月下降1.5個百分點。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：林衛