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美最高法院裁定 大學招生考慮種族違憲

環球社會熱點 12:12 2023/06/30

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美國最高法院周四（29日）裁定，大學招生程序中，加入平權措施（affirmative action），將種族因素納入考量的做法違憲。是次裁決推翻美國數十年來，平權運動的重要政策。美國總統拜登（Joe Biden）強烈不同意是次裁決，指美國依然存在歧視。

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是次裁決涉及哈佛大學和北卡羅萊納州立大學（UNC）招生的兩宗案件，最高法院最終以6比3裁定UNC敗訴，並以6比2裁定哈佛大學敗訴。

法官支持由社運人士Edward Blum創立的「學生公平招生」（Students for Fair Admissions）組織的觀點，該組織去年10月入稟法院，指哈佛大學注重種族的招生政策違反1964年的《民權法案》（Civil Rights Act）第六章，該法案禁止基於種族、膚色或國籍的歧視。

首席大法官羅伯茨（John Roberts）在意見書中指，消除種族歧視意味著完全不考慮相關因素，學生需根據其個人經歷而非種族接受評估，但很多大學長期而來一直背道而馳。

他認同兩所大學政策出於善意，但亦指哈佛的招生過程建立在刻板印象之上，即非裔學生可以帶來白人無法提供的東西。保守派非裔法官Clarence Thomas亦指，計劃明顯違憲（patently unconstitutional）。

美國醫學會：BMI存在種族歧視 忽略種族及性別差異 【下一頁】

但拜登表示，強烈不同意是次裁決，指不能讓裁決成為最終決定，美國依然存在歧視。他在談及最高法院9名法官背景時亦指，最高法院並非一個正常法院。

據悉，9名大法官中6人屬保守派。美國教育部長Miguel Cardona亦指，法院奪走大學領導用於確保校園多元性的重要工具。

美國於20世紀60年代，首次將平權運動納入政策考慮範圍，而大學招生考慮種族一直被認為重要措施。大學官員一直堅持，除了考慮種族因素外，無其他替代方法能夠確保一定比例的少數族裔申請者，獲得精英大學錄取。

是次裁決令大學不能再為少數族裔申請者自動加分，外界分析指，招生辦公室現需決定種族在其評估事項中的優先次序，而其他考慮因素或包括學業表現、體育等課外活動成就，以及校友、捐款人子女優先等因素。

責任編輯：李俊儀

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