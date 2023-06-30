美最高法院裁定 大學招生考慮種族違憲

美國最高法院周四（29日）裁定，在大學招生中考慮種族因素違憲。是次裁決提推翻美國數十年來，平權運動的重要政策。美國總統拜登（Joe Biden）強烈不同意是次裁決，指美國依然存在歧視。

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是次裁決涉及哈佛大學和北卡羅萊納州立大學（UNC）兩宗案件，美國最高法院最終以6比3裁定 UNC敗訴，並以6比2裁定哈佛大學敗訴。法官支持由社運人士Edward Blum創立的「學生公平招生」（Students for Fair Admissions）組織，該組織去年10月入稟法院，指哈佛大學注重種族的招生政策違反1964年的《民權法案》（Civil Rights Act）第六章。

首席大法官John Roberts在意見書中指，消除種族歧視意味著完全不考慮相關因素。學生需根據其個人經歷而非種族接受評估，但很多大學長期而來一直背道而馳。他認同兩所大學政策出於善意，但亦指哈佛的招生過程建立在刻板印象之上，即非裔學生可以帶來白人無法提供的東西。保守派非裔法官 Clarence Thomas亦指，計劃明顯違憲（patently unconstitutional）。

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但拜登表示，強烈不同意是次裁決，指不能讓裁決成為最終決定，美國依然存在歧視。他在談及最高法院9名法官背景時亦指，相關法院並非一個正常法院。據悉，9名法官中6人意識形態上屬保守派。美國教育部長Miguel Cardona亦指，法院拿走了大學領導用於確保校園多元性的重要工具。

美國於20世紀60年代，首次將平權運動納入政策考慮範圍，而大學招生考慮種族一直被認為是一項重要措施。大學官員一直堅持，除了考慮種族因素外，無其他替代方法能夠確保一定比例的少數族裔申請者，獲得精英大學錄取。

是次裁定令大學不能再為少數族裔申請者自動加分，外界分析指，招生辦公室現需決定種族在其評估事項中的順位。其他考慮因素或包括學業表現、體育等課外活動成就，及校友和捐贈者偏好等。

責任編輯：李俊儀