  • 29°C
香港時間 : 2023630日 (週五) 11:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

白俄廢棄軍事基地動工 疑供瓦格納進駐使用

環球政治 11:11 2023/06/30

分享：

分享：

俄羅斯僱傭兵團「瓦格納」（Wagner Group）兵變失敗，首領普里戈任（Yevgeny Prigozhin）已抵達白俄羅斯。外媒披露衛星圖像，顯示白俄一處廢棄的軍事基地有動工跡象，疑為準備讓「瓦格納」進駐使用。

「末日將軍」傳涉瓦格納叛變被捕 俄軍料遭整頓 【下一頁】

白俄總統盧卡申科（Aleksandr Lukashenko）曾提出，會在白俄境内安置瓦格納戰士。盧卡申科也有提及一個廢棄軍事基地，雖無説明具體位置，但指該處有柵欄及有可用設施，届時可搭起帳篷安置瓦格納戰士。

外媒報道，衛星圖像拍攝的軍事基地距離阿西波維奇（Asipovichy）約21公里，距離白俄首都明斯克約103公里，俄媒聲稱該處足以容納瓦格納戰士。

普里戈任擬捉拿俄防長 計劃外洩提前兵變 【下一頁】

本月19日的衛星圖像顯示，軍事基地內的田地基本上空無一人，仍屬廢棄狀態。但從本周二（27日）的衛星圖像可見，基地可能出現帳篷或類似結構，有動工跡象。

現場有幾排矩形結構，看起來與該區其他軍事基地可見的情況一致。

這個軍事基地或曾為白俄第465導彈旅所在地，直至該旅於2018年搬遷至另一處。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

拜登演説宣揚「拜登經濟學」大打中產牌力求連任
2023/06/29
拜登演説宣揚「拜登經濟學」大打中產牌力求連任
「末日將軍」傳涉瓦格納叛變被捕 俄軍料遭整頓
2023/06/29
「末日將軍」傳涉瓦格納叛變被捕 俄軍料遭整頓
普里戈任擬捉拿俄防長 計劃外洩提前兵變
2023/06/29
普里戈任擬捉拿俄防長 計劃外洩提前兵變
普京首公開露面南訪 美德指被削弱
2023/06/29
普京首公開露面南訪 美德指被削弱
前共和黨眾議員評美國政治 斥「蠢蛋總是勝選」
2023/06/28
前共和黨眾議員評美國政治 斥「蠢蛋總是勝選」

你可能感興趣

拜登演説宣揚「拜登經濟學」大打中產牌力求連任
17:16 2023/06/29
拜登演説宣揚「拜登經濟學」大打中產牌力求連任
「末日將軍」傳涉瓦格納叛變被捕 俄軍料遭整頓
16:48 2023/06/29
「末日將軍」傳涉瓦格納叛變被捕 俄軍料遭整頓
普里戈任擬捉拿俄防長 計劃外洩提前兵變
14:11 2023/06/29
普里戈任擬捉拿俄防長 計劃外洩提前兵變
地緣政治 軍事 白俄羅斯 俄羅斯

上一篇文章

美最高法院裁定 大學招生考慮種族違憲

下一篇文章

【俄烏戰爭】瓦格納不再在烏作戰 疑進駐白俄軍事設施 （持續更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【俄烏戰爭】瓦格納不再在烏作戰 疑進駐白俄軍事設施 （持續更新）
【俄烏戰爭】瓦格納不再在烏作戰 疑進駐白俄軍事設施 （持續更新）
麥當娜嚴重細菌感染 昏迷紐約入ICU無反應
麥當娜嚴重細菌感染 昏迷紐約入ICU無反應
「末日將軍」傳涉瓦格納叛變被捕 俄軍料遭整頓
「末日將軍」傳涉瓦格納叛變被捕 俄軍料遭整頓
普里戈任擬捉拿俄防長 計劃外洩提前兵變
普里戈任擬捉拿俄防長 計劃外洩提前兵變
泰坦號殘骸碎片打撈上岸 內有疑似人體遺骸
泰坦號殘骸碎片打撈上岸 內有疑似人體遺骸
普京首公開露面南訪 美德指被削弱
普京首公開露面南訪 美德指被削弱
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款