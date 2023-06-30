白俄廢棄軍事基地動工 疑供瓦格納進駐使用

俄羅斯僱傭兵團「瓦格納」（Wagner Group）兵變失敗，首領普里戈任（Yevgeny Prigozhin）已抵達白俄羅斯。外媒披露衛星圖像，顯示白俄一處廢棄的軍事基地有動工跡象，疑為準備讓「瓦格納」進駐使用。

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白俄總統盧卡申科（Aleksandr Lukashenko）曾提出，會在白俄境内安置瓦格納戰士。盧卡申科也有提及一個廢棄軍事基地，雖無説明具體位置，但指該處有柵欄及有可用設施，届時可搭起帳篷安置瓦格納戰士。

外媒報道，衛星圖像拍攝的軍事基地距離阿西波維奇（Asipovichy）約21公里，距離白俄首都明斯克約103公里，俄媒聲稱該處足以容納瓦格納戰士。

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本月19日的衛星圖像顯示，軍事基地內的田地基本上空無一人，仍屬廢棄狀態。但從本周二（27日）的衛星圖像可見，基地可能出現帳篷或類似結構，有動工跡象。

現場有幾排矩形結構，看起來與該區其他軍事基地可見的情況一致。

這個軍事基地或曾為白俄第465導彈旅所在地，直至該旅於2018年搬遷至另一處。

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責任編輯：鄭錦玲