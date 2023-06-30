【日圓走勢】日圓跌穿145、兌港元見5.4算　接近去年日本首次干預水平　鈴木俊一：政府將對匯率過度波動採取措施

▲ 【日圓走勢】日圓跌穿145、兌港元見5.4算 接近去年日本首次干預水平

日圓持續弱勢，日圓兌每美元周五跌破145，低見145.07，為去年11月以來首次失守145水平；每百日圓兌港元低見5.4038，接近去年日本首次干預日圓匯價的水平。

日本財務大臣鈴木俊一（Shunichi Suzuki）於日圓失守145關後發表講話，指看到日圓匯價出現突然性的單邊走勢，政府將對匯率過度波動採取適當措施，希望日圓匯率穩定波動，並能夠反映基本面。日本政府去年斥資約650億美元入市撐日圓匯價，助日圓擺脫30年低位。

東京6月核心CPI升3.2%

Westpac銀行高級貨幣策略師Sean Callow認為，日本當局或會在未來數周內的某個時候對日圓進行小規模干預，以讓投機者保持警惕。

另外，東京消費物價指數（CPI）於3個月內第二度加速，6月份撇除生鮮食品的核心CPI則升3.2%，按月上升0.1個百分點，連續13個月超過日本央行2%的目標，顯示通脹壓力有擴大跡象，撇除生鮮食品及能源的CPI則升3.8%。

日本5月份工業生產按年增長4.7%，惟按月則跌1.6%，為1月以來首次下跌。勞工市場仍然緊張，失業率維持2.6%。

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編輯：陳韻妍