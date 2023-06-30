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【內房危機】官媒：內房或放鬆限售限購等政策措施　「核心一二線城市政策有望合理優化」

宏觀解讀 10:37 2023/06/30

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【內房危機】官媒:內房或放鬆限售限購等政策措施　「核心一二線城市政策有望合理優化」

內地官媒《中國證券報》引述專家指出，為保持房地產市場恢復勢頭，更多增量政策舉措或醞釀出台；需求端政策方面，或繼續把降低購房門檻和購房成本放在首位，「核心一二線城市政策有望合理優化」。

報道指，第一季內地房地產市場在積壓需求釋放及前期政策效果顯現等因素推動下，活躍度上升，但回暖態勢未能延續至第二季，6月以來，不少城市加大穩樓市政策力度，重點一二線城市逐步加入放鬆限貸或限售行列，「近期，市場對穩樓市增量舉措出台的預期升溫」。

核心一二線城市調控政策工具更充足

「因城施策仍將是房地產調控主基調。」報道引述克而瑞研究中心副總經理楊科偉指，他預期限售限購政策鬆綁或由弱二線和三四線城市，轉向核心一二線城市，而相比調控基本「應放盡放」的三四線城市，核心城市政策工具更充足，鬆綁的餘量更足；另一方面，核心一二線城市市場復甦動能在轉弱，且內部也存在分化行情，有進一步優化調控的必要。

另一專家認為，當前重點城市二套房首付比例及貸款利率仍處於較高水平，如北京、上海、深圳購買二套房首付比例為七成，二套房貸款利率為同期首套住房個人貸款利率的1.1倍，存在調整空間，而基於當前市場行情及去年比較基數，預計2023年全年房地產銷售情況會略好於2022年。

更多【內房危機】消息    

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編輯：陳韻妍

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