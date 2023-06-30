【中國經濟】內地6月製造業PMI回升至49符預期、仍處收縮　ING：最新PMI數據將促使市場下調第二季經濟增長預測（第二版）

▲ 【中國經濟】內地6月製造業PMI回升至49符預期 仍處收縮水平

內地製造業活動持續處於收縮水平，國家統計局公布，內地6月份製造業採購經理指數（PMI）回升至49，按月升0.2個百分點，符預期。從企業規模看，大型企業PMI升至50.3，按月升0.3個百分點；中型企業PMI按月升1.3個百分點至48.9，但小型企業PMI則降1.5個百分點至46.4。

6月非製造業PMI為53.2，略低於預期的53.5，按月下降1.3個百分點，但仍高於50的榮衰線；非製造業今年以來始終保持擴張態勢。

疫情後的經濟反彈很大程度由之前積壓需求推動

ING銀行亞太區研究主管Robert Carnell表示，6月製造業PMI再次低於50並不令人意外，而收縮程度相對平穩可見經濟情況未有進一步惡化，但大部分製造業和非製造業的分項指數，包括新訂單、新出口訂單及就業數據均錄得下滑。

今年上半年内地經濟增長主要由非製造業的消費支撐，最新數據顯示疫情後的反彈很大程度由之前積壓的需求推動，例如國内旅游和外出用膳，但這類報復性消費難以長期持續，同時其他零售銷售相關的指數顯示消費仍遠高於歷史趨勢，暗示下半年消費會進一步緩和。

Robert相信，最新PMI數據將促使市場下調内地第二季GDP增長預測，同時顯示下半年服務業或進一步放緩，但ING認為未必會出現大規模刺激經濟措施，而是小規模及具針對性措施，但此舉對刺激GDP增長作用有限。

（第二版加入ING言論）

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編輯：陳韻妍