【恒指夜期+北水】北水轉吸資16.7億　買盈富基金中移動　恒指夜期升40點（不斷更新）

北水今日吸資16.7億元，其中，盈富基金 （02800） 吸資最多，錄得4.8億元淨入，中移動 （00941） 吸資2.9億元，聯通 （00762） 吸資2.6億元，藥明生物 （02269） 吸資2.3億元。相反，滙豐 （00005） 走資3億元，騰訊 （00700） 亦走資1.3億元。

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港股半年結、恒指跌17點 ATM向下 電訊股向上、聯通升近6%

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 藥明生物 37.55 4.5 10 30 中國移動 64.05 1.1 7 9 華潤啤酒 51.6 3.4 4 33 中石化 4.59 2.2 4 7 滙豐 61 0.3 4 10 比亞迪 250 0.9 3 38 港交所 295.2 -1.3 -7 37 騰訊 331.6 -0.6 -9 14 友邦 79.1 -0.8 -11 427 阿里巴巴 81.2 -1.2 -19 21 美團 122.3 -1.9 -22 -97

港股半年結，大市反覆偏軟。恒指低開52點，早段曾轉升逾百點，一度升穿19000點，惟科技股拖累下，港股反彈力度不足，恒指最終收跌17點，收報18916點，成交811億元。科指跌0.6%，報3911點。ATM跌0.6%至近2%，小鵬 （09868） 升一成，聯通 （00762） 升近6%，藥明生物 （02269） 升逾4%。

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大行報告︰

【大行報告｜樓市】富瑞：樓價今年升幅基本已完、明年明顯復甦 降地產股目標價、新世界重組傷未來？（附目標價）

財經日誌︰

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即市走勢︰

【19：07】【半年結】恒指2023年上半年贏家輸家揭曉 甚麼投資主題最突出？（附排行榜）

【18：55】恒指夜期升40點，報18847點。

【16：10】ATM跌0.6%至近2%，小鵬 （09868） 升一成，聯通 （00762） 升近6%，藥明生物 （02269） 升逾4%，恒指跌17點，收報18916點，成交811億元。科指跌0.6%，報3911點。

【16：00】恒指U盤前升5點，報18939點。

【15：48】恒指收市前升約10點，報18945點。科指跌0.3%，報3920點。

【15：15】聯通 （00762） 尾市升半成，中移動 （00941） 、中電信 （00728） 升逾1%。

【14：58】大市午後續窄幅上落，最新跌約8點，報18926點，科指跌0.6%，報3910點。

【14：35】【內房危機】恒大據報向一家深圳國有企業出售恒大人壽業務

【14：33】中國煤氣層 （08270） 今除淨，股價乾升2倍，高見1.52元，僅涉26宗成交或34萬元。

【14：16】小鵬汽車 （09868） 升勢回順，最新升逾8%，報49.1元，今早曾高見52.5元。

【13：57】友邦 （01299） 午後跌逾1%，低見78.5元。

【13：56】粉筆 （02469） 續彈9%，高見4.35元。

【13：19】藥明生物 （02269） 午後拉上，升逾5%高見38.45元。

【13：13】聯通 （00762） 午後升近6%，高見5.22元。在MWC2023上海期間，聯通舉辦「未來網絡．創領未來」主題會議暨科技創新成果發布會，期間發布「鴻湖圖文AI大模型1.0」，是首個面向運營商增值業務的大模型。

【13：00】港股午後初段升約25點，報18959點，科指跌0.6%，報3913點。

【12：50】【港元拆息】隔夜HIBOR見5.75厘、刷新逾17年紀錄 1個月拆息續輕微回落

【12：45】【下半年展望】瑞銀陳志立下調恒指年底目標價至21700點、採防禦性布局 續看好高息股及經濟重啟受益者

【12：35】【電動車】理想CEO李想致員工信：6月份交付逾3.2萬輛 目標每年交付160萬輛、中國所有豪華車品牌銷量第一

【12：33】【業績︱餐飲股】大快活全年多賺5.3% 末期息連特息共派45仙

【12：29】【新股IPO】巨星傳奇6683、KEEP健身平台3650、眾安智慧2271首日招股 均未足額認購 一文看清孖展認購情況（不斷更新）

【12：00】恒指半日微升4點，報18938點，成交403.9億元。科指跌0.6%，報3908點。ATM拖累，股價跌0.8%至近2%，汽車、內房股造好，小鵬汽車 （09868） 再升逾12%，蔚來 （09866） 升4%，碧桂園 （02007） 升逾3%。

【11：47】美團 （03690） 跌近2%，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，騰訊 （00700） 跌近1%。

【11：42】恒指中午收市前跌約2點，報18932點，科指跌0.7%，報3905點。

【11：30】內地股市半日向上，上證升0.8%，深證升1.2%，創業板指升2%。

【11：13】攜程 （09961） 靠穩，股價升近0.1%，今早高見276.4元。

【生仔有補貼】攜程：7月1日起入職滿3年員工 每生一個小孩可獲5萬人幣補貼

【11：13】大市最新轉跌5點，報18929點。

【11：00】【新股IPO】小米概念黑芝麻智能遞表 傳集23億

【10：46】科技股拖累大市反彈勢頭，ATMX中，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 逆市跌0.6%，美團 （03690） 跌近1%，小米 （01810） 跌0.7%。另外，百度 （09888） 、網易 （09999） 跌1%，快手 （01024） 跌近3%。

【10：37】【內房危機】官媒：內房或放鬆限售限購等政策措施 「核心一二線城市政策有望合理優化」

【10：36】吉利 （00175） 升3%，比亞迪 （01211） 升近2%，長汽 （02333） 升逾4%，廣汽 （02238） 升近2%。蔚小理造好，小鵬汽車 （09868） 最新升逾15%，蔚來 （09866） 升逾6%，理想汽車 （02015） 升近3%。

【10：26】聯通 （00762） 升4%，高見5.14元。中移動 （00941） 升近1%，中電信 （00728） 升0.3%。

【10：19】港股早段曾升135點，高見19070點，最新升幅收窄至21點，報18955點，科指跌0.2%，報3926點。

【10：13】東亞 （00023） 升7%，高見10.92元，成交近1370萬元。

【10：10】李寧 （02331） 股價反彈逾3%，安踏 （02020） 升近2%，特步 （01368） 升逾2%。

【10：07】藥明生物 （02269） 股價反彈近3%，高見37.1元。

【10：03】大市最新升約70點，重上19000點關口。

【10：01】微創機器人 （02252） 升逾11%，高見24元。微創機器人公布自主研發的蜻蜓眼三維電子腹腔內窺鏡通過英國標準協會BSI的審核，獲得歐盟CE認證。

【09：54】小鵬汽車 （09868） 最新升逾12%，高見51.8元。

【09：51】理想汽車 （02015） 轉升1%。內媒報道，理想汽車CEO李想在8周年全員信中表示，理想汽車6月實現了32000輛的交付成績，也再次強調2025年做到豪華品牌（20萬元以上乘用車）銷量第一、交付達到160萬輛的目標。

【09：41】小鵬汽車 （09868） 升逾8%，高見49.6元。

【09：39】中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升逾1%，碧桂園 （02007） 升逾3%，雅居樂 （03383） 升逾2%，龍湖 （00960） 升逾1%。

【09：39】大市開市後轉升約20點，報18954點，科指跌0.1%，報3929點。

【09：35】中國6月官方製造業PMI升至49，符預期，6月官方非製造業PMI 為53.2，低於預期53.5。

【中國經濟】內地6月製造業PMI回升至49符預期 仍處收縮水平

【09：31】小鵬汽車 （09868） 再升半成，蔚來 （09866） 升逾1%，理想汽車 （02015） 跌0.5%。

【09：30】翠華 （01314） 逆市升逾12%，早段高見0.265元。

【09：23】滙豐 （00005） 逆市靠穩升0.4%，友邦 （01299） 跌0.4%。

【09：22】艾迪康控股 （09860） 首掛開報12.32元，與招股價一致。

【09：21】ATM向下，阿里巴巴 （09988） 跌近1%，美團 （03690） 跌1%，騰訊 （00700） 跌0.8%，恒指低開52點，開報18881點，科指跌0.3%，報3920點。

【美團3690】王慧文AGI「光年之外」A輪融資突還原 美團逾2億美元急「接手」

【09：13】期指開報18733點，跌88點。

【09：04】COSMOPOL INT'L （00120） 、百利保控股 （00617） 、世紀城市國際 （00355） 今早短暫停牌。

【09：04】俊知集團 （01300） 今早復牌。

【08：58】恒指黑期跌約59點，報18874點，道指期貨跌27點，報34326點。

【08：25】【新股IPO】眾安智慧生活2271今日起招股 一手入場費約2990元

【07：56】【新股IPO】巨星傳奇6683再度招股 一手入場費減至約2146元

【07：45】【新股IPO】首隻運動科技股Keep今日起招股 入場費6208元

【07：45】【業績｜地產股】建業實業上財年少賺4成 末期息5仙、周息率4.4厘

【07：45】【Morning精點】國有銀行據報再入市捍衛匯率︱一文看清大行評價太古可樂交易優劣

【07：45】港股ADR收報18869點，跌65點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報61.47元，較港收市價高0.62元或1%。騰訊 （00700） ADR折合報330.72元，較港收市價低2.88元或0.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報81.85元，較港收市價低0.35元或0.4%。

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【07：30】美國GDP維持強勢，首季經濟增長上修至2%，個人消費更達4.2%，衰退憂慮緩解，23家銀行通過聯儲局壓力測試，並無提到加大監管，刺激銀行股造好，帶動道指最多升近300點。道指收升269點，報34122點；標指升19點，報4396點；納指跌不足1點，報13591點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌41點 滙豐ADR高港1%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】華能國際電力、華電國際電力、中國電力

責任編輯︰梁浩碩