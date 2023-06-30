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【美股業績︱NKE】Nike季度盈利遜預期、毛利率下跌　股價盤後跌4%

股市 08:44 2023/06/30

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【美股業績︱NKE】Nike季度盈利遜預期　毛利率下跌

運動品牌耐克 Nike（美：NKE）公布季度業績。 Nike季度收入128.3億美元，按年升5%，高於預期的125.9億美元，純利按年跌28.5%至10.3億美元，每股收益為66美仙，低於預期的67美仙。Nike股價盤後跌逾4%，報108.38美元。

全財年計，收入按年增長10%至512億美元，高於預期的509.9億美元，純利跌16%至51億美元，每股收益3.23美元，亦略低於預期的3.24美元。

Nike第四季度毛利率下跌1.4個百分點至43.6%，導致盈利低於預期。公司歸咎於產品投入成本上升、運費和物流費用增加、用於清理過剩庫存的促銷活動增多以及不利的貨幣滙率。

受惠內地復常，Nike季度中國銷售額按年增長16%，至18.1億美元，高於預期的16.8億美元。

Nike預計今季收入將持平或低個位數增長，相對分析師此前預計銷售額增長5.8%，另預計本季度毛利率將下降 0.5至0.75個百分點。

至於2024財年預計收入將實現中個位數增長，今年毛利率將提高1.4至1.6個百分點。

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責任編輯︰梁浩碩

美股 耐克（Nike，美：NKE） Nike
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