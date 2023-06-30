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【新股IPO】眾安智慧生活2271今日起招股　一手入場費約2990元

新股IPO 08:25 2023/06/30

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【新股IPO】眾安智慧生活2271今日起招股　一手入場費約2990元

眾安集團 （00672） 重推分拆物業管理業務眾安智慧生活 （02271） 上市，眾安智慧生活今日（6月30日）起至7月11日招股，計劃發行1.27億元，其中一成香港公開發，招股價介乎1.18元至1.48元，集資最多1.87億元。每手2000股，一手入場費2989.85元。眾安智慧生活預期將於7月18日掛牌。

眾安智慧生活為主要覆蓋浙江省的綜合地區性物業管理服務供應商。截至去年底，合共有139個合約項目，及合共管理95個項目。集團主要從三條業務線產生收入，包括物業管理服務、主要面向房地產開發商的增值服務，以及社區增值服務。去年收入3.2億元人民幣，按年升8.13%，公司擁有人應佔利潤5081.7萬元人民幣，升30.33%。

所得款項約55%用於收購或投資於專注於中國住宅或非住宅物業的其他中小型物業管理公司，30%用於投資及升級其管理的項目中社區開發的硬件及軟件，15%用於豐富社區增值服務的服務組合、規模及效率。

眾安智慧生活於去年底至今年初在港行公開招股，當時計劃集資約1.5億元，但結束招股後，公司臨門公布延遲全球發售，並安排退款。

【新股IPO】眾安重推分拆眾安智慧生活　每188股可認購1股

【新股IPO】眾安智慧生活已通過上市聆訊　曾於今年1月招股後擱置上市

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩

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港股 IPO 眾安智慧生活（02271） 眾安集團（00672）
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