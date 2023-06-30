▲ 【新股IPO】巨星傳奇6683再度招股 一手入場費減至約2146元

「周杰倫概念股」巨星傳奇 （新上市編號：06683） 再度招股。巨星傳奇今日（6月30日）起至7月5日招股，計劃發行1.27億股，一成於香港作公開發售，招股價由上次的5.5至6.3元，改為發售價每股4.25元，集資額5.38億元。每手照舊500股，一手入場費減至為2146.43元。巨星傳奇預期將於7月13日掛牌。

巨星傳奇新零售業務大部分收入來自魔胴咖啡的銷售，而IP創造及營運業務包括內容創作和管理，以至許可及銷售相關產品。去年總收入3.44億元人民幣，減5.8%，期內公司擁有人應佔溢利6038.9萬元人民幣，按年升38.35%，

所得款項淨額的23.8%將用於多元化產品組合，30.6%將用於透過MCN增加品牌曝光率及產品銷售，包括與選定的頂級KOL合作，開發專有直播賬號，27.8%用於創建獨有的明星IP及相關IP內容，包括媒體內容及大型演唱會，12.3%用於提升IT基礎設施及增加對IT開發的投資，5.5%作營運資本。

巨星傳奇於6月9日突然宣布延遲上市，表示因綜合當前的市場環境以及各項因素，同時與保薦人、公司股東及承銷商經過慎重考慮後達成一致，決定不計利息退回申請股款，刊發補充招股章程並延遲上市。

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責任編輯︰梁浩碩