  • 30°C
香港時間 : 2023630日 (週五) 08:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】巨星傳奇6683再度招股　一手入場費減至約2146元

新股IPO 07:56 2023/06/30

分享：

分享：

【新股IPO】巨星傳奇6683再度招股　一手入場費減至約2146元

「周杰倫概念股」巨星傳奇 （新上市編號：06683） 再度招股。巨星傳奇今日（6月30日）起至7月5日招股，計劃發行1.27億股，一成於香港作公開發售，招股價由上次的5.5至6.3元，改為發售價每股4.25元，集資額5.38億元。每手照舊500股，一手入場費減至為2146.43元。巨星傳奇預期將於7月13日掛牌。

巨星傳奇新零售業務大部分收入來自魔胴咖啡的銷售，而IP創造及營運業務包括內容創作和管理，以至許可及銷售相關產品。去年總收入3.44億元人民幣，減5.8%，期內公司擁有人應佔溢利6038.9萬元人民幣，按年升38.35%，

所得款項淨額的23.8%將用於多元化產品組合，30.6%將用於透過MCN增加品牌曝光率及產品銷售，包括與選定的頂級KOL合作，開發專有直播賬號，27.8%用於創建獨有的明星IP及相關IP內容，包括媒體內容及大型演唱會，12.3%用於提升IT基礎設施及增加對IT開發的投資，5.5%作營運資本。

 巨星傳奇於6月9日突然宣布延遲上市，表示因綜合當前的市場環境以及各項因素，同時與保薦人、公司股東及承銷商經過慎重考慮後達成一致，決定不計利息退回申請股款，刊發補充招股章程並延遲上市。

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】ESG強積金攻略（上）ESG環球股票基金比其他回報高X%？立即收看

【新股IPO】「周杰倫概念股」巨星傳奇6683突延遲上市　將退回申請股款、消息指將減價重新招股

【新股IPO】巨星傳奇6683正式招股、入場費約3182元　周杰倫貢獻收入近6成

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩

開啟hket App，閱讀全文
港股 IPO 周杰倫 巨星傳奇（06683）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【新股IPO】眾安智慧生活2271今日起招股　一手入場費約2990元

下一篇文章

【Morning精點】國有銀行據報再入市捍衛匯率︱一文看清大行評價太古可樂交易優劣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【北上電子支付】內地版微信支付7月起擴大商戶網絡予Visa等　綁定境外信用卡都能用
【北上電子支付】內地版微信支付7月起擴大商戶網絡予Visa等　綁定境外信用卡都能用
【港元拆息】隔夜HIBOR抽高半厘至5.5厘　隔日息叫價達6.75厘　1個月拆息連跌6交易日
【港元拆息】隔夜HIBOR抽高半厘至5.5厘　隔日息叫價達6.75厘　1個月拆息連跌6交易日
【美股收市】美數據佳 銀行股帶動道指漲269點 蘋果新高
【美股收市】美數據佳 銀行股帶動道指漲269點 蘋果新高
【太古可樂】太古逾300億出售美國可口可樂業務　太古A擬派特別息8.12元、高開近8%收市升幅縮
【太古可樂】太古逾300億出售美國可口可樂業務　太古A擬派特別息8.12元、高開近8%收市升幅縮
【日圓滙價】日圓低見144.62　兌港元曾穿5.42算　植田和男未有信心貨幣政策正常化
【日圓滙價】日圓低見144.62　兌港元曾穿5.42算　植田和男未有信心貨幣政策正常化
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌41點　滙豐ADR高港1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌41點　滙豐ADR高港1%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款