【新股IPO】首隻運動科技股Keep今日起招股　入場費6208元

▲ 【新股IPO】首隻運動科技股Keep招股 入場費6208元

中國最大的健身平台Keep （新上市編號：03650） 今日起至7月5日招股，全球發行1083.86萬股，1成在港公開發售，招股價介乎28.92至61.46元，集資最多6.7億元，一手（100股）入場費6207.99元，預期7月12日掛牌，將成本港首隻運動科技股。

據招股書資料，Keep為用戶提供全面健身解決方案的平台，通過人工智能（AI）輔助的個性化訓練計劃（涵蓋互動直播課及錄播課），提供廣泛及專業的健身內容，可根據用戶的運動水平、健身目標、日常鍛煉模式及飲食，動態調整課程內容及鍛煉強度。Keep內容輔之以各種智能健身設備、健身裝備、服飾及食品，使公司無縫連接物理與數字領域，創造沉浸式、一站式的健身體驗。

Keep平均月度訂閱會員數從2020年的190萬人增至2022年的360萬人，會員滲透率亦由2020年的6.4%增加至2022年的10%。截至2023年3月底止，第一季度平均月活躍用戶為2,630萬。Keep月活躍用戶及月度訂閱會員人數均按季錄得正增長，5月平均月活躍用戶達3,210萬。

Keep收入分為三大類，分別是自有品牌運動產品、會員訂閱及綫上付費內容，以及廣告收入及其他。截至2022年底，自有品牌運動產品收入11.37億元（人民幣，下同）按年增長30%，其中智能單車能實時動態及自動調整阻力水平，與直播課相結合，更可通過主題燈光和音樂來模擬團體騎行環境，2022年銷量排名中國第一；會員訂閱及綫上付費內容收入8.94億元，按年增長60%；廣告收入及其他收入1.8億元，按年跌5%。總收入22.11億元，按年增37%。去年經調整虧損6.67億元，按年收窄19%。

此外，截至3月底止3個月，收入4.47億元，按年增長7.2%，主要由於虛擬體育賽事收入增加，該收入納入會員訂閱及線上付費內容業務分部項下。虛擬體育賽事於2018年推出，業務規模於2021年底擴大，用戶可通過在指定時間內完成跑步、單車或跳繩等健身目標註冊及參與虛擬體育賽事。該等活動的收入來自活動報名費。倘用戶成功完成虛擬體育賽事設定的健身目標，即可獲得賽事紀念品，如獎牌、徽章及虛擬徽章。以鼓勵用戶積極參與平台的健身活動，使其獲得成就感。Keep預計自虛擬體育賽事產生的收入將繼續增加。經調整虧損縮少24%至1.18億元，主要由於毛利增加、品牌及營銷推廣開支及其他相關開支減少。

記者：譚志偉