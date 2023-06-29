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【券商點睇】手遊增長前景確定性提高 網易目標價上調至181元

股樓投資 23:01 2023/06/29

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交銀國際表示，看好網易（09999）穩定運營能力，新遊戲儲備帶動收入增長確定性高，而且海外遊戲長期增長潛力尚未反映在當前預測中。另基於更為確定的遊戲增長前景，該行將2024年收入及利潤預測分別上調5%和4%，目標價從164元上調到181元，維持「買入」評級。

 

 

【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

溫股知新
【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

該行指，網易多款手遊上線，截至6月28日10點，《逆水寒》、《巔峰極速》在內地iOS遊戲下載榜單分別排名第1名和第3名，《巔峰極速》在遊戲暢銷榜則排名第4名，《哈利波特》在日本遊戲下載榜及暢銷榜則分別排名第1名及第21名。

 

延伸閱讀：【中特估】大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股【見下頁

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該行預計，以上三款遊戲對網易2023年及2024年手游收入貢獻達到8%和15%。另外《燕雲十六聲》、《永劫無間》等儲備手遊亦有望陸續上線，料帶動公司手遊收入保持雙位數，增長確定性強。

 

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記者：鄭昊彤

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