【大行報告】大和：部分業務反彈 盈利能力提升 看好中遠海控維持派息

大和表示，看好中遠海控（01919）有信心在目前市場疲軟的情況下維持派息，並予其「買入」評級，又表示近日與公司管理層交流，管理層對旺季展望審慎，並透露近期部分業務出現反彈，盈利能力有所改善，不過要判斷業務復甦仍言之尚早。

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從貨運數據來看，該行指出5月至6月份貨運量按年跌幅有所收窄，按月比較亦取得增長，而內部預訂數據也反映出未來兩星期訂單量正在回升。不過中遠海控認為，近期的復甦只是恢復到正常水平，認為要觀察更長時間，以確認貨運需求走勢，又指出目前低企的現貨運價不太可能長期維持，尤其是跨太平洋航線。

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記者：鄭昊彤