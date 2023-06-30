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【大熱活樂設施】澳門新濠影滙水上樂園門票買一送一 低至38折 人均$175起

理財智慧 09:33 2023/06/30

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新濠影滙水上樂園是澳門最新、最大嘅水上樂園，也被譽爲澳門最刺激矚目的水上歷險世界，擁有澳門唯一巨型水泡滑梯，365 天無間呈獻超凡水上玩樂設施。KKday 剛推出超抵玩買一送一優惠，2位成人同行每位平均低至260元，同時也推出低至38折的買小送大優惠， 平均每位低至175元。

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【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

溫股知新
【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

澳門新濠影匯水上樂園分為戶外+室內園區，佔地非常大，是亞洲全天候、全年開放的室內水上樂園之一，亦是全澳唯一室內水上玩樂熱點。以太空為主題，暢玩 16 個令人興奮激動的遊樂設施，包括：結合刺激攀升及衝刺下水的極速水上過山車，全城唯一室內衝浪模擬器，以及 7 個滑水道設施、2 個造浪池、一個橫跨室內室外的「天際星空池」、246 米星空激流之旅、以及 3.7 米深潛水池，同時挑戰平臺跳水及攀岩歷險的「天崖海角」。
 

【暑期活動】小朋友返「暑期工」親嘗5大夢想職業  變身偶像練習 自製創意雪糕，詳見【下一頁

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一家大小都可以在戶外園區度過愉快的玩水時光，刺激滿FUN，包括激戰 20 米高 「沖天水龍捲」5 條滑水道；多條滑梯、瀑布連嬉水點共 62個，更有矚目全場的「黃金大水桶」定時傾倒；孩童專屬的嬉水樂園，以及以熱帶森林河流為主題的「綠野遊蹤」漂流之旅。
KKday 剛推出新濠影匯水上樂園超抵玩買一送一優惠，最平人均低至175元。
 

 

【玩樂好去處】沙田全新逾3.5萬呎恐龍公園今年第3季落成 成全港首個恐龍形態多元遊樂設施，詳見【下一頁

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【交通著數】7.1起一連5日免費搭電車　7.1當日亦可免費搭渡輪，詳見【下一頁

優惠詳情：

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【快閃限量搶– 買一送一，5 折】新濠影匯水上樂園門票 (2 位成人同行) 優惠連結：請按此
KKday 優惠: 520元/2 位 起，平均260元/位 （原價1,160元/2 位） 
*適用於 2 位成人

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【快閃限量搶– 買小童送大人，38 折】新濠影匯水上樂園門票（一大一小） 優惠連結：請按此
KKday 優惠: 350元/一大一小，平均 175元/位（原價930元/一大一小）
*適用於 1 位成人及 1 位小童
優惠詳情：
優惠期 (預訂期) : 2023 年 6 月 29 日 21:00 至 7 月 5 日 23:59
使用日期： 2023 年 7 月 1 日至 7 月 31 日
營業時間：星期一至星期日 12:00 - 20:00
地址：澳門路氹連貫公路西翼三樓

海洋公園夏水禮將回歸 成人門票$388 特設超好玩兒童玩水專區，詳見【下一頁

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責任編輯：陳詠妍

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