【大熱活樂設施】澳門新濠影滙水上樂園門票買一送一 低至38折 人均$175起

新濠影滙水上樂園是澳門最新、最大嘅水上樂園，也被譽爲澳門最刺激矚目的水上歷險世界，擁有澳門唯一巨型水泡滑梯，365 天無間呈獻超凡水上玩樂設施。KKday 剛推出超抵玩買一送一優惠，2位成人同行每位平均低至260元，同時也推出低至38折的買小送大優惠， 平均每位低至175元。

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澳門新濠影匯水上樂園分為戶外+室內園區，佔地非常大，是亞洲全天候、全年開放的室內水上樂園之一，亦是全澳唯一室內水上玩樂熱點。以太空為主題，暢玩 16 個令人興奮激動的遊樂設施，包括：結合刺激攀升及衝刺下水的極速水上過山車，全城唯一室內衝浪模擬器，以及 7 個滑水道設施、2 個造浪池、一個橫跨室內室外的「天際星空池」、246 米星空激流之旅、以及 3.7 米深潛水池，同時挑戰平臺跳水及攀岩歷險的「天崖海角」。



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一家大小都可以在戶外園區度過愉快的玩水時光，刺激滿FUN，包括激戰 20 米高 「沖天水龍捲」5 條滑水道；多條滑梯、瀑布連嬉水點共 62個，更有矚目全場的「黃金大水桶」定時傾倒；孩童專屬的嬉水樂園，以及以熱帶森林河流為主題的「綠野遊蹤」漂流之旅。

KKday 剛推出新濠影匯水上樂園超抵玩買一送一優惠，最平人均低至175元。



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KKday 優惠: 520元/2 位 起，平均260元/位 （原價1,160元/2 位）

*適用於 2 位成人

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KKday 優惠: 350元/一大一小，平均 175元/位（原價930元/一大一小）

*適用於 1 位成人及 1 位小童

優惠詳情：

優惠期 (預訂期) : 2023 年 6 月 29 日 21:00 至 7 月 5 日 23:59

使用日期： 2023 年 7 月 1 日至 7 月 31 日

營業時間：星期一至星期日 12:00 - 20:00

地址：澳門路氹連貫公路西翼三樓

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責任編輯：陳詠妍