【電動車】小鵬新車G6上市、股價再升逾14%　何小鵬：25萬級最強智能電動SUV

▲ 小鵬新車上市 G6入場費21萬人幣

小鵬汽車 （09868） 旗下中型SUV「G6」29日正式上市，共分為5個版本，價格介乎20.99至27.69萬元（人民幣，下同），並於7月正式交付。小鵬董事長、行政總裁何小鵬指，「G6」對於小鵬就好比iPhone 4之於蘋果，代表了小鵬汽車對於下一代智能電動車的思考，更形容是「25萬級最強智能電動SUV」。截至6月28日，「G6」的訂單突破3.5萬輛。

小鵬汽車股價今早再升逾14%，高見51.95元，成交7.9億元，僅次騰訊 （00700） 及阿里巴巴 （09988） 。

▼ 點擊圖片放大

何小鵬在發布會上介紹，「G6」搭載800V XPower電驅系統，即3.9秒百公里加速。續航方面，他指下一代智能電動車的續航，不是電池容量的競爭，而是電耗水平的競爭，同時公司量產的800V充電平台可實現充電10分鐘續航增加300km，「小鵬G6選擇死磕電耗，通過降低風阻、提升效率、降低能耗的方式，破局『小電池不能有長續航』的大眾認知。」

料「XNGP」2024年落地200座城市

他續稱，「G6」搭載具備智能輔助駕駛系統（XNGP），包含全新一代的高速NGP、城市NGP、VPA-L停車場記憶泊車等功能。另外，截至2023年上半年，XNGP已在北上廣深4個城市開放，預計下半年開通近50個城市，料XNGP於2024年落地約200座城市。

「G6」提供5個版本，最便宜的款式是580長續航版Pro，入場費為20.99萬元；其次是580長續航版Max，售價22.99萬元；755超長續航版Pro，售價23.49萬元；755超長續航版Max，售價25.49萬元；及700四驅性能版Max，售價27.69萬元.

同日推AI代駕模式

小鵬同日預告，下半年將向所有XNGP用戶推出AI代駕模式，用戶可以在沒有高精地圖覆蓋的區域使用智能駕駛系統，汽車根據用戶習慣個性化定制智能駕駛路線。

相關文章：

【電動車︱小鵬9868】小鵬汽車︰G6預售72小時預訂用戶逾2.5萬人 股價升11%

【上海車展】小鵬汽車發布小鵬G6、扶搖架構下首款車型 夏珩現身車展粉碎離職傳聞

記者：伍鍵文