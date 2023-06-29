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【香港展覽】運動消閒+零食展　展商冀消費券帶動人流及銷售

商業 21:27 2023/06/29

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香港運動消閒博覽及零食世界將會由7月19日至25日，與第33屆香港書展同期舉行。貿發局預計，三大活動共錄逾760間展商參與。展商普遍對銷情感樂觀，更擬定銷售策略。

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今屆運動消閒博覽集合多款具趣味性的運動、消閒產品及體驗。八大主題區包括「運動大本營」、「戶外體驗」、「健康．健身」、「學遊天地」、「棋樂無窮」、「攝影世界」、「日本館」和「手作市集」。「零食世界」搜羅超過1,200款人氣零食，設六大主題區：「環球零食」、「朱古力及糖果工房」、「懷舊零食」、「健康滋味」、「派對時光」及「Snack Bar」

受訪展商盼復常後重設試食，加上第二期消費券發放，可帶動人流及銷情，目標吸引家庭客、刺激銷售。

港人仍報復式外遊或影響人流
韓國食品進口商「白飯神偷」今年首次參加零食展。將會於展會加大版馬卡龍「胖卡龍」，希望吸引小朋友、家庭客。同樣首次參與運動消閒博覽的運動鞋品牌gazelle，主打配合可持續發展概念的運動鞋。

面對防疫措施全面撤銷，加上第二期消費券將於7月16日發放，展商希望有助刺激銷情。不過自旅遊限制解除後，港人報復式外遊熱潮不減，留港消費模式改變，成為本地商户的障礙。

主打泰國零食的商户「泰仨」坦言，過往零食展主要以港人為主。該企總裁林振成透露，去年儘管沒有旅客，展期首日已銷售三日的貨量。今年雖然有試食、消費券助刺激銷售，但外遊恢復無疑削弱進口零食的吸引力。

本報記者　葉泳珊

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