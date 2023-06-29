▲ 【大行報告】瑞銀孟磊料滬深300指數 每股盈利升1成

内地A股市場跑輸環球主要股市，瑞銀（美：UBS）公布下半年A股市場展望，指内地青年失業率高企及收入增速放緩，境内投資者對消費復甦可持續性普遍存疑，但料目前A股市場估值較低，下行空間料較小。該行預計，首季為内地A股公司全年盈利低點，其後盈利增速有望緩步改善，基準情景下，料A股滬深300指數的每股盈利（EPS）增長10%。

瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊指，假如當局的政策刺激力度溫和而不激進，A股估值料維持當前水平「盤整」，偏好受益於利潤率擴張和派息率提升的行業，建議超配食品飲料、家用電器、公用事業、電腦軟體和保險，並低配銀行、能源、材料、農業和紡織。

不過，他指隨著盈利的持續回暖，認爲市場估值或溫和回升，部分資金或流入A股市場，而北上資金也可能隨著潛在的市場表現回暖而回歸。此外，他認爲目前主要的下行風險來自於國內消費復蘇和全球需求的走弱，而城投債平台鮮有公開債券違約的情況發生，料這一趨勢不會改變。

籲下半年關注四大投資主題

孟磊建議，投資者在下半年可以關注四大投資主題，包括（1）「中特估」背景下優質國企的重估機會；（2）流動性寬鬆情況下，數字經濟概念；（3）國家安全概念；及（4）中小盤領域的「專精特新」的概念。

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記者：伍鍵文