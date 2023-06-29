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【職場熱話】35歲男想轉行 目標4萬月薪 網民：若為了錢而工作會成為一個「活死人」

理財智慧 20:31 2023/06/29

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在職場中，轉行是一個令人掙扎的問題，你會選擇為了更好的前景而冒著風險轉行嗎？近日，有網民在網上討論區發文，指自己35歲做了10多年營銷業，但覺得這行未來不景氣而想轉行，轉行目標是4萬月薪。話題引來網民熱議，因樓主想轉那行亦非很景氣。

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按圖看樓主經歷：

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大部分網民都不支持樓主轉行，有人認為「要供樓轉行很大風險」、「如果你只是為了錢而考慮轉行，而非出於興趣，那你很容易中途放棄。因為有太多誘惑，一會兒聽到某個行業好賺錢，你又會想轉行」、「如果男人超過30歲，很難轉行，即使你轉到了，別人也不會給你做經理，最多給你做高級職員，薪金的最壞情況是只有2萬，轉行比你想像中更辛苦幾倍，而且家庭如果有經濟壓力，轉行成本其實很大」、「做回同一行但轉去高薪公司吧。」

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亦有人指樓主想轉的物業管理業不如樓主想的美好，「你對物業管理行業有誤解，轉行很可能需要從頭開始。你預計薪金會比現在少一半左右，除非你有認識的人，你願意重新開始嗎？這行要有相關工作經驗，還要學歷和加入相關協會。即使你有牌照，也不一定能做經理，很多在做主或高級主管的人等『上位』。而設施管理方面，需要有工程背景，你只有純文科背景就不用想了。許多做不到經理，其他只能賺到每月2至3萬元。做住宅的壓力很大，晚上還需要參加業主大會，你想清楚再轉行。」

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還有網民分享「初入行工資會減半，你還需要支付10多萬元的學費讀3年專業文憑，每星期有4晚要上課。至於碩士要有相關工作經驗，你不用想。而入學會要畢業、有5年經驗、找個會員為簽署。如果你希望在5年內有4萬月薪不建議你抱有太大期望，除非你識人做高層。」

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有網民建議找工作應以興趣優先，「工作經驗需要積累的，如果你的目的只是為了賺錢，而在意是甚麼工作那無所謂。但許多人找工作都是追求興趣，然後做了20多年或30年之後創業」、「工作應該是追求興趣，否則你做甚麼都會失敗。如果你認為自己對許多事情都不感興趣，那麼不如找一份高薪工作直到退休。若為了錢而工作會成為一個『活死人』。」

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但亦有網民認為「如果你的經濟負擔不太大可以試試轉行。趁尚算年輕，不要讓自己將來後悔」，也有人佩服樓主「很佩服你，我工作不久，雖然我感覺自己所在的行業不太好，但我從來沒有想過轉行，真的沒有勇氣。」

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溫股知新
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撰文 : 陳美鳳

物業管理 碩士 銷售 辭職 就業 網上討論區 行業

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