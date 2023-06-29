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百佳聯乘惜食堂10年累捐過千萬個飯餐 即日起可到全線百佳門市捐贈乾貨食物

理財智慧 19:59 2023/06/29

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據政府 2021 年底發布的《2020 年香港貧窮情況報告》，2020 年香港貧窮人口高達 165.3 萬，貧窮率達 23.6%，數字乃歷年新高。而近年由於疫情影響，弱勢社群對食物援助的需求大增，一餐溫飽亦難以維持，構成極大的經濟負擔。百佳超級市場攜手惜食堂舉辦「全城傳愛齊捐食」，今年計劃來到 10 周年，期間捐出超過 3,800 公噸食物予「惜食堂」，用以製作逾 1,200 萬個飯餐及逾 240 萬個食物包免費贈予有需要人士。

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「全城傳愛齊捐食」今年來到10周年，百佳繼續鼓勵市民捐贈剩食，顧客自 2023 年 6 月 30 日起至 8 月 24 日可到全線香港百佳門市捐贈乾貨食物。不論於百佳購買或自攜，只要無過期、無開封，都可捐贈予惜食堂以製作飯餐。百佳期望透過以「金御膳」產品捐善款，於計劃期間同時推出「你捐我捐」活動，只要捐一件金御膳產品，百佳會對捐一件予惜食堂。

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今年的「全城傳愛齊捐食」活動目標籌集價值200萬元的食物和善款，預計可向有需要人士提供逾 30 萬份營養膳食及食物包。


去年百佳與惜食堂更合作推出本港超市首個智能食物捐贈項目 – 「智賞捐」智能食物捐贈機，為顧客提供更便捷的渠道捐贈食物，適時為有需要人士提供溫飽及關懷。顧客透過「智賞捐」每捐贈1 公斤乾貨食物，即可獲贈 50 分易賞錢積分，可選擇存入易賞錢戶口，或透過「智賞捐」捐贈予惜食堂，雙倍愛心惠及有需要人士。50 部「智賞捐」智能食物捐贈機，已於過去一年拯救逾 40 公噸的食物予惜食堂。


百佳與惜食堂更於今個暑假首度推出「社創職涯暑期實習計劃」，為社會服務可持續發展培育青年人才。課程由資深教育工作者、輔導心理學家及社創高管人員設計及親授，從生涯規劃及職涯發展角度，以實證為本的體驗式學習 (Experiential Learning)，助學員增強服務社會的信心與能力。計劃早前已完成首期培訓，近 50 名大專學生將會投入社會服務實習，連同第二期計劃，估計能培訓近百名來自逾 30 所院校、近 40 個不同學系的大專生參與社會創變。
 

 

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百佳超級市場董事總經理任良安表示：「百佳一直支持惜食堂的理念，多年來透過捐贈剩餘食物、籌款及實驗室協助惜食堂檢驗飯餐等方式支持惜食堂的營運。今年十周年更首度推出「社創職涯暑期實習計劃」，我們希望透過為社會服務可持續發展培育青年人才! 同時百佳亦會為部分參與計劃嘅學生提供實習機會，為社會培育下一代出一分力。」


 

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惜食堂主席梁錦松亦表示：「感謝百佳的信任，自 2012 年起成為連鎖超市捐贈首例，一直與惜食堂同途並肩，為社會革新勇於想像、敢於嘗試；十年間默默為香港社會帶來很多正面影響。今次推出社創職涯實習計劃，傳承服務及創新精神，樂見青年朋友加入。」
自 2012 年起，百佳成為全港首家捐贈剩餘食物的超市，期間已捐出超過 3,800 公噸食物予「惜食堂」，用以製作逾 1,200 萬個飯餐及逾 240 萬個食物包免費贈予有需要人士。現時，食物捐贈計劃已擴展至約 150 間分店及上水新鮮食品分發中心，捐贈的食物種類涵蓋蔬菜、水果、散裝麵包、肉類及包裝食物等。
 

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責任編輯：陳詠妍

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