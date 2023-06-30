【清酒新世界@iM網欄】鍋島·五 特別本釀造

繼鍋島大吟釀後，富久千代酒造又一傑作非特別本釀造莫屬，鍋島 特別本釀造在IWC(International Wine Challenge)的本醸造部門中屢獲殊榮，2012年和2019年獲得銀賞，更在2017年獲得金賞。到了今年，鍋島憑着本釀造再次奪得金賞，是一枝名副其實物超所值的清酒。

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鍋島 特別本釀造每年所採用的酒米不一，同樣也代表酒造每天都在進步及研究以釀造出更好的清酒，精米步合一直保留著60%，擁有佐賀特有的米甘香和清淡的餘韻，平衡感極佳，其柔和的甜味會令人上癮。冷喝能感受到冰爽的甜味和淡淡的酸度，帶來清晰的餘韻；當溫度升高時，果味變得更加濃郁，同時微微的苦味也出來，是一款非常適合不同溫度飲用的清酒。

雖然鍋島只有一款本釀造，但特別純米酒連同生酒共有八款。特別純米酒的精米步合都是55%，有關系列採用以下酒米，包括：白菊、山田錦、愛山、吉川產的山田錦、雄山錦和佐賀之華。鍋島 特別純米酒採用了三款酒米來釀造，包括山田錦、雄山錦和佐賀之華，這一款雖然是最普通卻是最出色的清酒之一，可以令人感受到鍋島特有的清新和礦物質味，略辛並擁有回甘的味道，濃郁的香氣、米的鮮味配合柔和的酸味、辛辣感，達到了完美的平衡。此外，餘韻的甜味只會遺留在舌尖，讓你的口腔感受到這款酒的柔滑細膩。值得一提的是，特別純米酒亦獲獎無數，早在2005年至2006年、2010年和2012年獲得全米日本酒鑑評会的金賞，同時在IWC的純米酒部門中亦屢獲殊榮，2011年獲得金賞，2017年和2019年獲得銀賞，是名副其實的清酒戰神！特別純米酒獲得大眾喜歡，可以配搭任何食物，同樣在什麼溫度飲用都是無敵的存在！正因為受到那麼多人的喜愛，富久千代酒造推出了生酒和生原酒，讓大眾能夠品嚐到特別純米酒真正的味道。

今篇先為大家介紹兩款酒，下星期繼續介紹鍋島其他的特別純米酒。

富久千代酒造有限会社

地址：佐賀県鹿島市浜町1244-1

電話：0954-62-3727

官網：https://nabeshima.biz/index.html

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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