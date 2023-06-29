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【新股解禁】粉筆CEO張小龍朋友圈諷高瓴張磊「無腦狂賣」、必須遠離　高瓴申報減持套現6400萬元

股市 19:43 2023/06/29

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【新股解禁】粉筆CEO張小龍諷高瓴張磊「無腦狂賣」、必須遠離　高瓴申報減持套現6400萬元

職業教育培訓服務供應商粉筆 （02469） 今年1月上市，180日禁售期本周屆滿前夕，股價連日下挫。粉筆首席執行官兼控股股東張小龍日前在社交平台帖文暗諷高瓴資本張磊一方面號稱價值投資、「投教育是做公益」，卻在解禁第一日「無腦狂賣」，並稱他應該賣的差不多。

粉筆今年1月9日掛牌，上市招股價為9.9元，首日股價升12%，直至6月中，股價一直高於上市價。粉筆過去3周股價明顯大跌，低位曾見2.96元，即使粉筆今日股價大升逾14%，收報3.93元，仍較上市價累跌6成。

帖文附上張磊所寫書籍《價值》

張小龍在朋友圈帖文指，近日不少朋友關心粉筆發生甚麼事，繼而表示：

想起幾年一位號稱做價值投資老佬給我說，他投教育是為了做公益，是不需要退出的。我當時信了，這個大佬在解禁第一天無腦狂賣，搞的大家以為我們出什麼大事了

他續指：「我告訴哪些朋友說，你們一定遠離哪些口頭上說要做價值投資的人，尤其姓張的人。」張小龍帖文附上張磊所寫書籍《價值》，帖文矛頭昭然若揭。

高瓴資本是內地知名私募投資機構，張磊也是幾位被號稱「中國巴菲特」的投資者之一，主張長期主義，「做時間的朋友」。

高瓴資本5.1255元減持　低於成本價？

高瓴資本最新申報於6月26日場內以每股5.1255元出售1250萬股粉筆，套現逾6400萬元，持股股權由5.55%降至4.99%，反映日後減持也毋須再申報。

據粉筆招股書，粉筆因為從「YUAN Inc」分拆而發行價值63.91億元人民幣的A系列優先股，高瓴資本在此輪即持有約1.25億股A系列優先股。以粉筆上市前，A系列優先股發行股數為10.33億股，高瓴資本的粉筆股份每股成本價約為6.19元人民幣，折合6.7港元。

據內地傳媒報道，現年39歲的張小龍過去不時有引發熱議的言論，而其微博目前被封。

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