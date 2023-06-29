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【食品股】日清食品斥1150萬美元　向母企收購及注資日清越南

股市 19:38 2023/06/29

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日清食品斥1150萬美元　向母企收購及注資日清越南

日清食品 （01475） 宣布，向母公司日清日本全資附屬收購日清食品（越南）有限公司指定投入資本，代價為約950萬美元（約7444.56萬港元），並於收購事項完成後向日清越南注資200萬美元（約1567.28萬港元）。這意味收購事項及注資應付的總代價約為1150萬美元（約9011.83萬港元）。

收購事項及注資完成後，日清越南將分別由日清食品及日清日本持有67%及33%股權。

日清食品執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆表示：隨著全球逐漸回復常態，集團認為有必要擴大產能，以對應優質即食麵產品日益增長的預期需求。收購日清越南有助集團更靈活地分配資源、實現更好的成本管理，從而增強整體競爭力。

他又指，憑藉中港營運得到的專業知識及經驗，集團將能加強越南即食麵的生產、銷售及分銷，加快其業務增長及把握越南優質即食麵市場的長期增長趨勢，最終提升集團整體盈利能力。

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編輯：袁諾曦

港股 日清食品（01475）
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