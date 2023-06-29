【中國經濟】朱民：不認為中國會推大規模刺激措施　負債高企令政策選擇有限

中港股市近期走勢欠理想，市場普遍認為內地經濟復甦遜，預期中央下半年有機會推出刺激措施。但國際貨幣基金組織（IMF）前副總裁朱民表示，外界預期中國政府推出大規模刺激措施以支撐疲軟的經濟復甦，但他認為這件事不會發生，坦言可能會令市場失望。

朱民周四（29日）在天津舉行的夏季達沃斯論壇一個小組會議上稱，外界對中國政府出台更多刺激政策抱有很大期望。他認為這不會是真的。認為中國今年只會宣布溫和的刺激措施。指任何政策都可能針對結構性問題，而非重大宏觀經濟問題。

朱民指出，幾個因素讓中國的選擇有限，包括負債累累。隨著增長放緩，中國負債與GDP之比去年攀升至記錄高點。地方政府和房企為了償債大傷腦筋，可能危及55萬億美元的銀行系統。

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編輯：葉志偉