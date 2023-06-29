▲ 【美團3690】王慧文AGI「光年之外」A輪融資突還原 美團逾2億美元急「接手」

美團 （03690） 公布收購聯合始創人王慧文的「光年之外」全部股權，總代價包括現金2.34億美元（約18.3億港元）及承擔債務3.67億人民幣，以及現金1元人民幣。

「光年之外」分為「境外光年之外」，以及「境內光年之外」，主要從事大型語言模型的研發業務，境外及境內光年之外未有任何經營活動，於2021及2022年未有任何溢利╱虧損淨額，賬面值分別為2.84億美元及3.48億元人民幣。

「境外光年之外」於5月剛完成A輪融資A輪融資後，創始人王慧文持有76.72%，紅杉中國持有2.44%，Qimai持有0.43%，其他人仕持有20.41%。

不過，王慧文因健康問題，一個月後，新股東均以原始成本退出，紅杉中國收回成本2800萬美元，Qimai收回500萬美元，其他股東收回2億美元，創始人王慧文則以「零代價」離場。

「境內光年之外」由王慧文持有100%，美團的收購價為1元人民幣，以及需注入可用資金與未償還可換股債券金額之間的差額（為免生疑問，倘境內光年之外賬簿中當時並無可用資金，美團須注資3.67億元人民幣）。

「境內光年之外」於4月完成收購一流科技，亦主要是從事大型語言模型的研發業務，為「境內光年之外」的主要資產，境內光年之外持有一流科技46.52%。一流科技去年除稅前後虧損1918萬元人民幣，賬面值及資產淨值分別為1558.5萬及56.68萬元人民幣。

美團指出，「光年之外」是中國領先的AGI（通用人工智能）創新者，致力推動AGI在中國的實現及全面普及。光年之外目前的管理與技術團隊具有開發深度學習框架的高水平經驗。 通過收購事項獲得領先的AGI技術及人才，美團有機會加強其在快速發展的人工智能行業中的競爭力，並更好地履行「幫大家吃得更好，生活更好」的使命。

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記者：譚志偉