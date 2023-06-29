【職場熱話】新工作職位內容與招聘信息不符 40歲網民問應否辭職

如果找到一份新工作，但實際入職的職位和申請的不一，工作內容也完全是兩回事的情況，這樣難免令人感到挫敗，甚至想要辭職。近日，有網民在網上討論區發文，指自己的新工被安排了與申請時不一的職位，樓主原以為能在這學到新東西，但實際上他的工作重覆，亦令多年的工作經驗亦無處可用，對工作感無聊的他詢問網民應否辭職。

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按圖看樓主經歷：

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有網民認為公司的行為是「公司故延拖延你」丶「人都走光了請不到人。」亦有人網民認為「很多時見工和實際做的會有出入」，建議樓主不要辭職，可以一邊工作一邊找新工作，「如果當轉行就繼續做，始終都要儲經驗先，做了一年即使學不到甚麼，履歷表都好看點都」、「在試用期間積極找，這樣想離職都可以快點離開。」

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亦有網民建議「問問老闆是否以後都是在輸入資料，可能可以談一談」，亦有網民遇過同樣經驗，「當我找工作時，看到了A職位，但是給我的offer是B職位，要求我暫時去做B職位，等到有機會回到A職位。 但是實際上，B職位根本不會招人，我要同時做A職位和B職位的事，好想離開。」另外，亦有網民表示「若你是2萬月薪做數據輸入的工作，而目標是做輕鬆的工作，那就這很好了。」

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