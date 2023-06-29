沙田玖瓏山低層三房1177萬沽　9年帳面蝕近「兩球」

沙田玖瓏山再錄蝕讓成交。美聯物業張銘新說，沙田玖瓏山月瓏閣1座低層A室，實用面積961平方呎，三房套連工人套間隔，日前以1,177萬元易手，實用呎價約12,248元。據悉，買家為外區客，鍾情屋苑環境清幽，且放盤開價低水，所以購入上址。

資料顯示，原業主於2014年以1375.5萬元於一手市場購入單位，持貨約9年，現帳面蝕約198.5萬元，物業期內貶值14%。

值得留意的是，雖然玖瓏山位於九肚山，但實為新發展區域，地理位置與傳統九肚山豪宅區不同。由於玖瓏山交通配套相對差，加上車位不足，所以影響屋苑的吸引力，時不時也見蝕讓買賣。

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