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沙田玖瓏山低層三房1177萬沽　9年帳面蝕近「兩球」

股樓投資 19:13 2023/06/29

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沙田玖瓏山再錄蝕讓成交。美聯物業張銘新說，沙田玖瓏山月瓏閣1座低層A室，實用面積961平方呎，三房套連工人套間隔，日前以1,177萬元易手，實用呎價約12,248元。據悉，買家為外區客，鍾情屋苑環境清幽，且放盤開價低水，所以購入上址。 

資料顯示，原業主於2014年以1375.5萬元於一手市場購入單位，持貨約9年，現帳面蝕約198.5萬元，物業期內貶值14%。 

值得留意的是，雖然玖瓏山位於九肚山，但實為新發展區域，地理位置與傳統九肚山豪宅區不同。由於玖瓏山交通配套相對差，加上車位不足，所以影響屋苑的吸引力，時不時也見蝕讓買賣。 

延伸閱讀 港置：近半市民睇淡後市 若樓市無新招 料全年升幅不足10%【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

玖瓏山 九肚山 美聯物業 二手市場 私人屋苑

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