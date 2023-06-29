【交通優惠】九巴延長轉乘電車及專線小巴優惠一年 搭指定路線第二程享1蚊車資優惠

九巴宣布延長轉乘電車及專線小巴優惠一年，港島四十多條指定專線小巴路線的轉乘$1折扣優惠，以及免費轉乘電車優惠，有效日期將延長至明年六月三十日。

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乘客只要以八達通乘搭三十五條指定九巴獨營過海路線，於港島轉乘進智公交營運四十多條指定的專線小巴路線，或乘指定小巴於港島轉乘指定九巴，成人及持有「學生身份」個人八達通的乘客，第二程可享1元車資優惠。

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至於免費轉乘電車優惠，乘客只要乘搭指定九巴獨營過海路線，轉乘電車，或乘電車轉乘指定九巴，可獲扣減一程電車車資，即成人可扣減3元，小童可扣減1.5元。

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撰文：鄭日棱